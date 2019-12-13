Группа "Дело" закрыла сделку по покупке контрольного пакета "Трансконтейнера"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер", говорится в сообщении группы.

"Группа компаний "Дело" завершила сделку по приобретению контрольной доли в ПАО "Трансконтейнер", акции которого были сегодня зачислены на лицевой счет ООО "Дело-Центр" в реестре публичного акционерного общества", - отмечается в сообщении.

В ноябре группа "Дело" Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера", принадлежавших РЖД. При стартовой цене 36,2 млрд рублей группа предложила за акции 60,3 млрд рублей. Финансирование сделки осуществлялось за счет кредита Сбербанка и собственных средств "Дела".

"Трансконтейнер" владеет и управляет 74,1 тыс. крупнотоннажных контейнеров и 27,8 тыс. фитинговых платформ, имеет собственные контейнерные терминалы компании на 38 железнодорожных станциях в России, а также управляет терминалами в Казахстане и Словакии.