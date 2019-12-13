Путин поздравил работников "КамАЗа" с 50-летием предприятия

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 декабря. /ТАСС/. Автоконцерн "КамАЗ" производит замечательную современную продукцию, результатами его деятельности гордится вся страна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на митинге, посвященном 50-летию завода.

"Я хочу поблагодарить всех вас за работу. Мы все, вся страна, гордимся вашими результатами", - сказал Путин.

Он назвал юбилей "КамАЗа" замечательным событием и поздравил работников автозавода. "Низкий поклон всем, кто заложил это предприятие, кто вложил в него свою душу - это рабочие, это строители, инженеры, ученые, которые в 1969 году начали этот замечательный, прекрасный проект", - сказал Путин, отметив, что сюда приехали люди со всего СССР. Он также обратил внимание, что здесь работают люди самых разных национальностей, вероисповеданий и возрастов.

"Такой замечательный сплав получился, очень энергичный, устремленный вперед", - продолжил президент. "А какие вы создаете современные замечательные продукты! Какие машины!" - восхитился глава государства. Он добавил, что "КамАЗ" стал не только всероссийским, но и международным брендом, в том числе благодаря спортсменам команды "КамАЗ-мастер", "которые из года в год показывают уникальные результаты" на престижных международных соревнованиях.