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Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ составила 10,1%

В Банке России также сообщили, что средневзвешенная доходность по пенсионным резервам за январь - сентябрь 2019 года увеличилась до 8,2% годовых

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Средневзвешенная доходность (до вычета вознаграждения управляющим компаниям, спецдепозитарию и фонду) от инвестирования НПФ пенсионных накоплений за январь - сентябрь 2019 года выросла на 8,3 процентного пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,1% годовых, по пенсионным резервам - увеличилась на 3,9 п.п., до 8,2% годовых, сообщает ЦБ РФ.

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"Росту доходности НПФ способствовала благоприятная конъюнктура рынка долговых инструментов на фоне увеличения доли вложений в облигации. Позитивное влияние оказал и стабильный рост рынка акций", - поясняет регулятор.

Положительную доходность пенсионных накоплений показали все 33 НПФ, работающих по обязательному пенсионному страхованию, а положительную доходность пенсионных резервов - 44 из 47 фондов, работающих по негосударственному пенсионному обеспечению.

В июле - сентябре 2019 года сохранился тренд на снижение доли акций и увеличение доли корпоративных облигаций в инвестиционных портфелях НПФ, отмечают в ЦБ. Этому способствовала как положительная переоценка долговых инструментов, так и продажа акций отдельных эмитентов. Доля реального сектора в пенсионных накоплениях остается доминирующей (37%, за квартал сократилась на 1 п.п.), в пенсионных резервах - 30% (рост на 1 п.п.).

Пенсионные средства ПФР и НПФ на конец III квартала 2019 года превысили 6 трлн рублей. Инвестиционный портфель пенсионных средств НПФ за июль - сентябрь достиг 4,2 трлн рублей, из которых 2,8 трлн рублей приходится на пенсионные накопления и 1,4 трлн рублей - на пенсионные резервы.

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