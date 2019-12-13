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Отзыв лицензии у Кранбанка не повлияет на льготный проезд в транспорте Иваново

Как сообщили в администрации города, Кранбанк также являлся оператором карт школьного питания в восьми школах города и еще двух - в Приволжском районе. Средства, которые родители зачислили на карты, но не использовали, также вернут

ТАСС, 13 декабря. Отзыв лицензии у Кранбанка - оператора социальных карт в Ивановской области - не повлияет на программу льготного проезда для жителей региона, сообщили в пятницу в пресс-службе областного правительства.

"Отзыв лицензии у Кранбанка не повлияет на программу льготного проезда для жителей, программа продолжит свое действие в регионе. До выбора нового банка-оператора социальные карты жителей региона будут работать в прежнем режиме", - сообщает пресс-служба.

Как уточнили ТАСС в администрации города Иваново, помимо проезда на общественном транспорте, Кранбанк также являлся оператором карт школьного питания в восьми школах города и еще двух - в Приволжском районе. "На переходный период в учебных заведениях оплата питания будет осуществляться за наличный расчет. Средства, которые были зачислены родителями на карты, но не использованы, будут возвращены, порядок возврата сейчас прорабатывается", - сказали в мэрии.

По данным ЦБ, лицензия у Кранбанка была отозвана в связи с тем, что он проводил операции, имеющие признаки вывода активов. Кроме того, банк допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кранбанк также занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. При этом кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к нему меры.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам Кранбанка начнутся не позднее 27 декабря 2019 года. На 1 декабря банк занимал 204-е место в банковской системе РФ.

Теги
РоссияИвановская область
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