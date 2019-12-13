Эксперты: развитие гастрономического туризма позволяет привлекать на Кубань иностранцев

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Развитие гастрономического туризма на Кубани способствует росту интереса иностранных туристов к отдыху в Краснодарском крае за счет самобытности, античного наследия и культурных традиций. Такое мнение высказали ТАСС представители различных гастрономических площадок региона и власти края.

Краснодарский край является лидером туристической отрасли в России, в 2018 году регион посетили 17 млн человек, это рекордный показатель, который власти края планируют сохранить в 2019 году. В сентябре сообщалось, что курорты Краснодарского края с начала 2019 года посетили уже более 13,5 млн человек. В ноябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что доля иностранных туристов, посетивших Краснодарский край в 2019 году, пока составляет порядка 3%, в крае намерены увеличивать этот показатель в ближайшие годы.

"Почти все виды аграрного туризма представлены на Кубани: это винные и чайные туры, конные прогулки, рыбалка и охота, это знакомство с традициями и бытом народов края, экскурсии на экологические и даже экзотические фермы и многое другое. Так, например, в этом году зарубежные гости из Австрии, Словении и Японии уже совершили эногастрономическое путешествие по новому турмаршруту "По винным дорогам Боспорского царства", - сообщили ТАСС в государственном бюджетном учреждении "Курорты Краснодарского края".

Особенностью путешествий по винным маршрутам на Кубани является то, что все продукты производятся в радиусе 100 км от виноделен: мясо, рыба, морепродукты, сыры, фрукты. Генеральный директор одной из компаний, являющейся туроператором гастрономических маршрутов на Кубани, Бэлла Тарасова заявила ТАСС, что именно этот вид туризма наиболее ярко выражен на Кубани за счет самобытности производимой продукции.

"Такие туры дают уникальную возможность узнать об античных корнях виноделия на территории России со времен Боспора. Это новый опыт для иностранных туристов, который они могут получить, отправившись по винным дорогам Боспорского царства", - сказала Тарасова.

Представитель компании - основного партнера турмаршрута Елена Порман отметила, что эногастрономический туризм в России начал активно развиваться лишь в последние годы именно за счет высокого спроса со стороны потребителей. "В винодельческих странах энотуризм является одним из основных видов тематического туризма, и в России он начал активно развиваться благодаря интересу со стороны потребителей и туроператоров. Новый проект позволит предложить этот вид услуг широкому кругу клиентов и гостей, в том числе из других стран, а также познакомит их с историей развития виноделия на Юге России от античности до наших дней", - сказала собеседница агентства.

Культура пития и развлечений

Турмаршрут "По винным дорогам Боспорского царства" является одним из направлений глобального межрегионального маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства", запущенного в России в 2019 году. В маршрут, который объединяет объекты в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе и Ростовской области, входят 26 площадок, 13 из которых расположены на Кубани. В частности, гостям предлагают посетить археологический заповедник "Горгиппия" в Анапе, побывать в "Центре туризма Абрау-Дюрсо" и "Фанагории", где их познакомят с экспозициями, посвященными античному виноделию. Продегустировать напитки и натуральные экологические продукты также можно в "Гай-Кодзоре", "Долине Лефкадия", "Усадьбе Мысхако" и "Поместье Голубицком".

"Мы видим, какими активными темпами развивается проект "Винные дороги Боспорского царства", насколько он востребован. Мы уже создали отдельный подраздел на информационном ресурсе проекта. Мы увидели рост площадок в течение года, большой интерес проявляют сами винодельни, это направление пользуется большой популярностью среди туристов, которые приезжают на Юг России. На следующий год мы ожидаем дальнейшего развития этого проекта, потому что он показал свою перспективность и востребованность", - рассказал ТАСС председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка, являющийся координатором проекта.

Представитель одной из площадок винного туризма в Крымском районе на Кубани Олеся Садыхова рассказала ТАСС, что подобные объекты привлекают туристов тем, что они, как правило, располагаются в живописных местах. "Положа руку на сердце, кто не любит вкусной еды, достойных напитков и красивую природу? Если вам предстоят важные переговоры, где вы хотите впечатлить иногородних или иностранных партнеров, то такие курортные комплексы - то, что вам необходимо!", - сказала собеседница агентства.

На другой кубанской площадке, в центре винного туризма под Новороссийском, ТАСС рассказали, что для того, чтобы охватить всех желающих заняться гастрономическим туризмом, в заведении ввели традицию ежегодно проводить специальные фестивали. "Причем, к нам едут не только новые туристы, но и возвращаются те, кто бывал здесь ранее, поэтому каждый год придумываем и открываем какие-то новые объекты, чтобы людям было интересно", - сказала ТАСС специалист по связям с общественностью одного из центров винного туризма Виктория Силакова.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края ТАСС сообщили, что благодаря винному туризму растет турпоток. "В 2018 году винодельни Кубани посетили 320 тыс. человек, по сравнению с 2015 годом число желающих ознакомиться с красотой виноградников и ароматами виноделен выросло более чем в 1,5 раза", - отметили в министерстве.

От казачества до фермерства

В Министерстве курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края ТАСС рассказали, что гастрономический туризм позволяет развивать на Кубани и те территории, которые с географичкой точки зрения являются не совсем курортными. Пример - Крымский район.

"В Крымском районе существует семь объектов туристического показа и две мини-фермы. Жемчужиной агротуризма района является туристический комплекс <...>, он включает в себя овцеферму, гостиничный и ресторанный комплексы, лавандовые поля, виноградники, винодельню и сыроварню. За 11 месяцев 2019 года Крымский район посетило почти 30 тыс. туристов, что почти в два раза больше, чем в аналогичный период 2018 года", - рассказали ТАСС в пресс-службе администрации района.

В Темрюкском районе на Кубани расположен этнографический комплекс "Атамань", где гостей угощают традиционным блюдами казачьей кухни. Директор этнографического комплекса Евгения Зенкова рассказала ТАСС, что привлечь туристов из других регионов России и иностранцев на Кубань не сложно, так как этот казачий регион обладает богатым культурным наследием

"Любой турист, приезжающий в регион, который желает не просто посетить развлекательные места, а именно заняться образовательным туризмом, для себя что-то почерпнуть и узнать, познакомится с традиционной кухней. "Атамань" - она аутентична, действительно по масштабности, по размерам, в России подобного такого комплекса нет, по тематике и по размерам",- сказал собеседник агентства.

А хозяйка расположенного в горах в Сочи агротуристического комплекса Инга Экзархо рассказала ТАСС, что многие туристы хотят увидеть, как выращивают на Кубани овощи и фрукты, и познакомиться с животными, которых выращивают в глубинке."Мы встречаем туристов со всего мира, в основном, в последнее время к нам приезжают из Дубая, достаточно много туристов из Израиля, есть иностранцы, но не в большом количестве, из Европы, и сейчас должны приехать китайцы, очень ждем их", - сказала Экзархо.

Она отметила, что туристов агротуристического комплекса привлекает не только возможность продегустировать экологически чистые продукты и попробовать себя в роли фермеров, но и само его местоположение. "Мы находимся на высоте 450 м над уровнем моря, у нас уникальная ситуация с экологией, то есть мы находимся в обрамлении национального парка, с трех сторон - национальный парк. Привлекает иностранцев практически все: уникальная природная красота, панорамный вид на горы и море, наличие субтропических редких растений, таких как чай, фейхоа, хурма, алыча, чернослив, персик", - сказала собеседница агентства.