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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,3-0,46%

Курс доллара вырос до 62,91 рубля, курс евро увеличился до 69,983 рубля

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,46% - до 2996,63 пункта, индекс РТС поднялся на 0,3%, до 1501,42 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:32 мск вырос на 0,11%, до 62,91 рубля, курс евро увеличился на 0,05%, до 69,983 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1% - до $64,94 за баррель.

Прогноз на понедельник

На фоне решения Банка России об очередном смягчении процентной политики индекс Мосбиржи сегодня к закрытию основной сессии вырос, отметил аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. Тем не менее, в позитивной реакции рынка на сокращение ключевой ставки ЦБ традиционно есть значительная спекулятивная составляющая, добавил он.

"Проблема в том, что текущее сокращение оценочных инфляционных и инвестиционных рисков в России обусловлено крайне низкими темпами экономического роста и, как следствие, значительным повышением доли "плохих" долгов банков в нефинансовом секторе. Впрочем, пока, фоне бума на сегменте рисковых инвестиций, это средне- и долгосрочные оценки угроз", - отметил эксперт.

Помимо повышения ставки ЦБ, поводами для роста торгового оптимизма выступили и сигналы со стороны переговорного процесса США и Китая о приближении к заключению первой фазы торговой сделки, а также результаты досрочных парламентских выборов в Великобритании, которые значительно снижают вероятность сценария неуправляемого Brexit, добавил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

В понедельник помимо "торгового" новостного фона в фокусе инвесторов будет статистика, а именно - ноябрьские объемы промышленного производства и инвестиции в основной капитал КНР, а также предварительные производственные PMI за декабрь в Германии и США.

По оценкам "БКС Премьер", начало будущей недели может выдаться позитивным для фондовых рынков, торговый оптимизм может дать старт предновогоднему ралли. Прогнозный диапазон компании по индексу Мосбиржи - 2985-3025 пунктов, по курсу рубля - в пределах значений 62,5-63,5 рубля за доллар.

В ИК "Фридом финанс" также ждут в понедельник и по итогам следующей недели повышения российского рынка акций. Ожидаемый диапазон закрытия первых торгов следующей недели в компании для индекса Московской биржи и курса рубля к доллару составляет 2975-3040 пунктов и 61,95 - 63,55 рубля.

Прогноз по курсу рубля

Рубль демонстрирует умеренный рост по отношению к доллару, укрепившись с 29 ноября по сегодняшний день почти на 1,5 рубля. Как отмечает Александр Бахтин, в случае, если общерыночный позитив сохранится, в частности США и Китай завершат год без торгового разочарования, российская валюта закончит 2019 год в диапазоне 62-64,5 рубля за доллар.

На сегодняшний день рубль укрепляется, поскольку инвесторы получили сигнал о том, что ФРС далека от возвращения к повышению ставок и угасающей веры в то, что Трамп может прервать рыночный рост и вернуться к введению новых торговых ограничений в отношении Китая.

"В условиях такого рыночного ландшафта аппетиты к покупке риска продолжают свой рост, в то время как доллар ослабляется к другим валютам, а ценные бумаги Казначейства США демонстрируют умеренный рост доходностей. На этом фоне нефтяные котировки также растут к отметкам $65, а рублю удается укрепиться до уровней, близких к 62,2", - пояснил эксперт.

Помимо общерыночного оптимизма поддержку рублевому курсу оказывает и продолжение "охлаждения" санкционных рисков - рассмотрение наиболее жестких санкционных пакетов снова отложено, а потенциал для сближения переговорных позиций РФ и Украины сохраняется, добавил он.

В ИК "Фридом финанс" в свою очередь ожидают диапазона на конец года для курса доллара США к рублю в районе 61,80-63,15 рубля.

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