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Калининград компенсирует 50 млн рублей затрат кинокомпаний за съемки в регионе в 2019 году

Рибейты получат семь компаний

КАЛИНИНГРАД, 13 декабря. /ТАСС/. Кинокомиссия Калининградской области определила семь компаний, которые получат рибейты (компенсации) за съемки фильмов на территории региона в 2019 году. Сумма выплат превысит 50 млн рублей, сообщил журналистам в пятницу на пресс-конференции министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

"Общий объем средств, которые мы выплатим по рибейтам [в 2019 году] составит 50 млн 64 тыс. 62 рубля", - сказал Ермак.

На территории области в 2019 году снимались около 14 фильмов и сериалов. Документы на возмещение затрат подали восемь проектов. Компенсировать затраты решено семи: "Телевизионно-производственной Компании" за съемки многосерийного фильма "По законам военного времени-4" (5,1 млн рублей); компании "ТПО "РОК" за фильм "Цой" (10,1 млн рублей); "Гамма-синема" - сериал "Морские дьяволы. Особое задание" (2,4 млн рублей); "Кинокомпании Тогфильм" фильм - "Золотая дюна" (5,5 млн рублей); "Киностудии Крылья" - многосерийный фильм "Андреевский флаг" (19,5 млн рублей); кинокомпании "Д.А.Р." за многосерийный фильм "Преступление-2" (5,1 млн рублей) и компании "Гамма-продакшн" за сериал "Дайвер" (2 млн рублей).

Ермак отметил, что кинокомиссия отказала в компенсации затрат компании "Тим Филмз" за съемки сериала "В клетке". По его словам, поводом стало формирование в фильме "негативного образа" области. "Очень много там нецензурной лексики, очень много сцен, связанных с насилием, сцен с, так скажем, потреблением наркотиков и так далее. По совокупности этих данных получилось так, что кинокомиссия приняла решение, причем единогласно, отказать в выплате рибейта вот этой компании", - пояснил он.

В 2016 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов России, на территории которых действует механизм рибейтов. Кинопроизводители могут вернуть 20% расходов, если выберут для съемок фильмов территорию региона. Средства на компенсации выделяются из областного бюджета. Первые выплаты были осуществлены в 2017 году, власти отмечают рост интереса кинокомпаний к работе на территории области. Механизм решает задачу привлечения в регион туристов. Кроме того, кинопроизводители тратят на территории региона значительно больше денег, чем получают в виде компенсаций.

Благодаря внедрению системы рибейтов в области появилось несколько компаний, которые предоставляют услуги аренды оборудования. Региональные власти заинтересованы в дальнейшем развитии киноиндустрии и ставят целью, в том числе создание полноценной системы образования в сфере кино - подготовку помощников режиссеров, кинооператоров.

Теги
РоссияКалининградская область
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