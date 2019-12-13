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Спецпредставитель президента РФ заявил, что конфликт вокруг Nginx уже повлиял на IТ-рынок

Дмитрий Песков отметил, что еще более драматична не персональная история, а покушение на право создавать open-source продукты во время работы на корпорацию

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Корпоративный конфликт вокруг компании Nginx уже повлиял на IТ-рынок, нанеся вред задачам его развития. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

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"По поводу Nginx, моя личная позиция. Случившееся уже нанесло гигантский вред рынку и задачам развития. Прямой вред можно и нужно минимизировать, но ущерб значимый, со всех точек зрения. Для меня лично Игорь [Сысоев] (создатель Ngnix - прим. ТАСС) - один из героев развития, создатель самой базовой инфраструктуры современного интернета", - написал он.

Также Песков отметил, что еще более драматична не персональная история, а покушение на право создавать open-source продукты во время работы на корпорацию. "Ничего более вредного для создания в стране устойчивой к внешним рискам цифровой инфраструктуры придумать нельзя, это убивает мотивацию", - добавил он.

Спецпредставитель президента "уже не в личном качестве" выразил надежду на то, что авторы, инициаторы и контролирующие акционеры в ближайшее время выскажут свою позицию публично, как по сути дела, так и по выбранным способам решения споров. "Нам требуется ясно выраженная позиция крупнейших компаний по поводу создания и использования open source продуктов. "Яндекс" и Mail.ru Group ее уже высказали. Надеюсь, что к их декларациям присоединятся и другие, четкая и ясная позиция может быть высказана и через инструменты согласования действий компаний и государства, например, через публичную декларацию АНО "Цифровая экономика", в учредители которой входит большинство участников рынка", - заключил он, уточнив, что для решения этого вопроса совершенно не важно, кто прав или не прав в корпоративном конфликте.

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