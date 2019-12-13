Металлургический технопарк планируют создать в Тульской области к 2024 году

ТУЛА,13 декабря. /ТАСС/. Технопарк с собственными цехами литья и металлообработки, лабораторией и логистическим центром планируют создать к 2024 году в Белевском районе Тульской области на базе завода "Трансмаш", который производит комплектующие для тормозных систем железнодорожного транспорта. Объем инвестиций в проект оценивается в 893 млн рублей, сообщил директор предприятия по производству Андрей Амелин.

Проект технопарка вошел в число финалистов конкурса по формированию кадрового резерва управленцев "Команда развития". Он был организован правительством Тульской области совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Презентация проектов состоялась в пятницу в Туле в творческом индустриальном кластере "Октава".

"Технопарк мы видим отдельно стоящим зданием, с подведенными коммуникациями. Будет два основных производственных подразделения: литейное производство и металлообработка. Объем инвестиций, в который мы оценили проект, составляет 893 млн рублей. Проект должен быть подготовлен в соответствии с ГОСТ, предъявляемым к технопаркам, соответственно, появляется возможность получить 500 млн рублей федеральных субсидий для запуска проекта. Мы рассчитываем на поддержку региона - это 36 млн рублей, остальную часть - 357 млн рублей - "Трансмаш" должен предоставить из собственных средств", - сказал Амелин.

Реализовать проект планируется к концу 2023 года. По словам Амелина, оборудованием литейного цеха смогут пользоваться все резиденты технопарка. "Планируется, что в литейном цехе будут изготавливаться детали для тормозных колодок для железнодорожного транспорта. "Трансмаш" находится за 100 км от трех областных центров, два из них являются центрами автомобильного строения. Это Калуга и Тула. Поэтому там возможно производство автодеталей. Ни одно литье не обходится без лаборатории, мы подразумеваем создание логистического центра, то есть складов, а также выпуск художественного литья", - отметил Амелин. Расчетный объем годовой выручки резидентов составит более 2,2 млрд рублей, а сумма налоговых отчислений в бюджеты разных уровней - 190 млн рублей.

Первый заместитель губернатор Тульской области Вячеслав Федорищев поручил Минэкономразвития региона проработать возможность включения проекта в федеральную программу субсидирования. "Проект для нас очень важен. Для Белева как для моногорода этот проект особенно актуален, нужно по максимуму использовать инструменты финансирования в рамках федеральной программы субсидирования технопарков", - добавил Федорищев.