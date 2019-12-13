Болгария готова стать основным газораспределительным центром на Балканах

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Болгария может стать основным газораспределительным центром на Балканах. Об этом по завершению в пятницу в Брюсселе саммита ЕС, заявил перед журналистами премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"Во время визита в США (состоялся в конце ноября - прим. ТАСС) мы продвинулись вперед, США признали, что Болгария сделала большой шаг в том, чтобы стать основным газораспределительным центром на Балканах и включили наш газораспределительный центр "Балкан" [в свои программы], это же сделала и Европейская комиссия. Поэтому то, о чем говорил президент России Владимир Путин, который потребовал "железных гарантий" [в вопросе о поставке газа через территорию Болгарии], уже подписано, мы имеем гарантии о [строительстве] газораспределительного центра в Болгарии и от США, и от Европейской комиссии. Как видите, никто по этой теме не поставил дополнительных вопросов", - сказал болгарский премьер, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе.