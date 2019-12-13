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Власти Карелии сообщили о росте доходов республики за год на треть

Собственные доходы Карелии увеличились до 7 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 декабря. /ТАСС/. Собственные доходы бюджета Карелии по сравнению с показателями за 2018 год выросли на треть - до 7 млрд рублей, об этом на заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики рассказал глава региона Артур Парфенчиков.

"В текущем году собственные доходы бюджета к уровню прошлого года выросли более чем на треть. Это дополнительные 7 млрд рублей, которые были направлены на социальную сферу и экономику республики", - сказал Парфенчиков.

Глава республики отметил, что по темпам роста налоговых и неналоговых доходов республика заняла 1 место среди субъектов СЗФО и 4 место в целом по стране в 2018 году. В текущем году по итогам первых 9 месяцев инвестиции в основной капитал Карелии достигли 28,5 млрд рублей, что на 14,5% больше показателей за аналогичный период предыдущего года. Наиболее высокий рост зафиксирован в секторе малого бизнеса - в два раза.

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