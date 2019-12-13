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Минниханов доложил Путину об основных показателях региона

Он также рассказал главе государства о решении проблемы обманутых дольщиков, ситуации с долгами по зарплате и проектах, которые реализуются в республике

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 декабря. /ТАСС/. Глава Татарстана на встрече с президентом России Владимиром Путиным озвучил основные социально-экономические показатели развития региона и ожидаемые результаты в экономике. Беседа состоялась в пятницу в рамках рабочей поездки главы государства в республику.

"Ожидаемый валовой внутренний продукт будет порядка 2,55-2,6 триллиона [рублей], а объем отгруженной продукции, я думаю, 2,9 триллиона, может быть, даже 3 триллиона... В целом бюджет исполняется, инвестиции в основной капитал - где-то 630-650 миллиардов [рублей], мы в этих цифрах будем", - сообщил Минниханов.

По его словам, долги по заработной плате в Татарстане составляют порядка 60-70 миллионов рублей, власти региона контролируют эти показатели. "Долг по зарплате колеблется: 60-70 миллионов, но мы его контролируем", - сказал Минниханов.

Глава Татарстана отдельно остановился на реализации национальных проектов. "По нацпроектам все намеченные планы этого года будут выполнены. У нас [финансирование] - 26 миллиардов - это и федеральная, и республиканская часть <...> Мы все плановые назначения по нацпроектам реализуем", - заверил он, отметив, что в рамках реализации нацпроектов было построено 30 детских садов и две школы. Он рассказал, что регион приобрел четыре мобильные поликлиники.

Минниханов в беседе с Путиным упомянул о проектах, которые реализуются в республике. "Это и школы, и общественные пространства, и молодежные центры, и помогаем агропромышленному комплексу, сельские программы, кадетские школы, лицеи. Сорок программ, на следующий год будет пятьдесят программ", - пообещал глава республики.

Была затронута тема ремонта жилого фонда, который, по словам Минниханова, осуществляется по плану, а также развития дорожной сети. "Со следующего года мы запускаем программу - 7 тысяч дворов привести в порядок в течение трех лет. Это очень большая программа, очень капиталоемкая, но этим на 100% закроем все многоквартирные дома в республике", - сообщил руководитель Татарстана.

Он доложил главе государства о решении проблемы обманутых дольщиков. "В 2016-2018 году - 18 объектов, в 2019 году будет 10 объектов, пять уже сдали. Начали работать с ДОМ.РФ, основную часть в ближайшие два года мы должны закрыть по проблемным [объектам] долевого строительства", - заявил Минниханов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМинниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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