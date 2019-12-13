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Бюджет Калмыкии на 2020 год приняли с дефицитом в 129 млн рублей

Министр финансов региона отметил, что размер дефицита бюджета на 2020 год позволит профинансировать государственные программы, выполнение региональных проектов в рамках нацпроектов, поддержать развитие экономики

ЭЛИСТА, 13 декабря. /ТАСС/. Депутаты Народного Хурала (Парламента) Калмыкии в пятницу приняли во втором, окончательном, чтении бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно документу, власти региона планируют уже в 2021 году сделать бюджет профицитным, при этом дефицит на 2020 год составит порядка 129 млн рублей при доходах в 16,2 млрд рублей и расходах в 16,3 млрд рублей, сообщил ТАСС первый заместитель председателя правительства - министр финансов региона Очир Шургучеев.

"Проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов подготовлен с учетом перехода с дефицита на профицит за счет увеличения доходной части. Рост доходной части планируется за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений. Ожидаемый дефицит республиканского бюджета в 2020 году составит 129,1 млн рублей, в 2021-2022 годах профицит составит 118,4 млн рублей и 397,4 млн рублей соответственно", - сказал он.

Основные параметры республиканского бюджета на 2020 год утверждены в следующих объемах: доходы составляют 16,2 млрд рублей, из них налоговые и неналоговые - 7,2 млрд рублей, а расходы - 16,3 млрд рублей. Дефицит бюджета Калмыкии на будущий год составит 1,8% от собственных доходов. Бюджет республики на 2019 год был принят с доходами в 15,9 млрд рублей, расходами в 16,1 млрд рублей и дефицитом в 150,9 млн рублей, уточнил министр.

Он подчеркнул, что размер дефицита бюджета на будущий год соответствует нормам Бюджетного кодекса РФ и позволит сохранить социальную направленность - профинансировать государственные программы, выполнение региональных проектов в рамках нацпроектов, поддержать развитие экономики, проиндексировать социальные выплаты, содержать учреждения бюджетной сферы.

"Основные источники доходов республики - налог на прибыль организаций (около 38%), налог на доходы физических лиц (25%) и налог на имущество организаций (20%). Основные расходы бюджета в будущем году будут направлены на финансирование 19 государственных программ, в структуре расходов они занимают 95% - это около 15 млрд рублей", - пояснил Шургучеев.

По словам министра финансов, из 19 госпрограмм более 70% занимают программы социальной сферы - здравоохранения, образования, соцподдержки, культуры и спорта. К расходам в социальной сфере относится также строительство детских садов, школ, приобретение оборудования для муниципальных школ, учреждений дополнительного образования. На реализацию региональных проектов в рамках нацпроектов республика планирует направить в 2020 году 3,8 млрд рублей.

О бюджете на 2021 и 2022 годы

Общий объем доходов республиканского бюджета на 2021 год утвержден в сумме 16,0 млрд рублей (из них налоговые и неналоговые поступления - 8,2 млрд рублей), расходы составят 15,9 млрд рублей. Общий объем доходов бюджета на 2022 год - 16,4 млрд рублей (из них налоговые и неналоговые поступления - 8,7 млрд рублей), расходы - 16,0 млрд рублей.

Теги
РоссияКалмыкия
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