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Глава МВФ: договоренности между США и КНР приведут к деэскалации торговой напряженности

Кристалина Георгиева отметила, что договоренности также поддержат открытую и стабильную глобальную торговую систему

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Реализация положений соглашения между США и Китаем, заключенное в рамках первого этапа двусторонних переговоров, приведет к деэскалации торговой напряженности в мире. Об этом заявила в пятницу директор - распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на своей странице в Twitter.

"Мы приветствуем сегодняшнее заявление Китая и Соединенных Штатов по торговым переговорам на первом этапе. Выполнение [положений этих договоренностей] поможет в деле деэскалации торговой напряженности и приведет к отмене ряда пошлин, введенных обеими странами с 2018 года. Мы надеемся, что оно также станет важным шагом на пути к всеобъемлющему соглашению, которое устранит коренные причины, лежащие в основе торговой напряженности, и поддержит открытую, стабильную и прозрачную глобальную торговую систему", - отметила Георгиева.

Ранее в пятницу представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер подтвердил журналистам, что в рамках достигнутых договоренностей президент США Дональд Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от ужесточения пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 декабря. Он также пояснил, что соглашение в начале января, скорее всего, будет подписано торгпредами обеих стран, а не главами государств, как планировалось ранее. Как рассчитывает Лайтхайзер, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского импорта в Китай на $200 млрд за двухлетний период, а торговый дефицит США сократится.

При этом соглашение, о котором было объявлено в пятницу, не имеет срока окончания. Кроме того, отметил торгпред, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию вступят в силу через 30 дней после подписания соглашения.

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СШАКитай
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