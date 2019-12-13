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Торговая война

Советник Трампа допустил введение новых пошлины на товары из Китая в случае споров

Отмечается, что в случае "поступления жалоб" их будут рассматривать, в частности, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Вашингтон будет готов ввести очередные пошлины на китайские товары, если между сторонами возникнут новые споры по торговым вопросам. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала CNBC глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Как пояснил советник американского президента Дональда Трампа, в соглашении между США и КНР, заключенном в рамках первого этапа двусторонних переговоров, оговаривается механизм, который должен обеспечивать соблюдение договоренностей. По словам Кадлоу, в случае "поступления жалоб" их будут рассматривать, в частности, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

"Если решить проблему не получится, будут представлены некоторые экономические оценки и предприняты меры. Нет сомнений, что могут быть введены пошлины с целью принуждения", - пояснил он. "Увидим, сработает ли это, сдержат ли китайцы свое слово", - добавил Кадлоу.

Ранее в пятницу Лайтхайзер подтвердил журналистам, что в рамках достигнутых договоренностей Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от ужесточения пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 декабря. Он также пояснил, что соглашение в начале января, скорее всего, будет подписано торгпредами обеих стран, а не главами государств, как планировалось ранее. Как рассчитывает Лайтхайзер, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского импорта в Китай на $200 млрд за двухлетний период, а торговый дефицит США сократится.

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