Структура Ростеха займется строительством онкоцентра в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Севастополя рассчитывают, что компания из структуры Ростеха займется строительством нового онкологического центра в городе, сообщил в субботу на своей странице в социальной сети Instagram врио губернатора Михаил Развожаев.

Ранее "Сатурн" успешно оспорил в суде решение Федеральной антимонопольной службы, которая удовлетворила жалобу городского департамента капитального строительства. Весной, после того как "Сатурн" выиграл конкурс, чиновники заявили, что потенциальный подрядчик не предоставил вовремя один из документов, и контракт на строительство онкоцентра не был заключен.

"По онкоцентру потеряли много времени, к сожалению. Компания "Сатурн" судилась с правительством Севастополя, но так и не представила банковскую гарантию. Будем передавать стройку также подрядчику из группы компаний [Ростех]. Учитывая важность объектов в этот раз нам нужен надежный партнер", - написал глава города.

Ранее он сообщал ТАСС, что правительство Севастополя готово работать с компанией "Сатурн", если она в определенный срок предоставит необходимые документы.

В своем сообщении в Instagram Развожаев также напомнил, что структура Ростеха займется и строительством больницы скорой медицинской помощи.

"По БСМП мы на финальной стадии определения единого поставщика. Подрядчик будет надежный - компания, которая входит в группу компаний Ростеха. Они строили перинатальные центры по всей стране", - пояснил он.

О проектах

Как сообщалось ранее, онкологический центр будет рассчитан на 150 коек круглосуточного пребывания, 30 коек дневного стационара и 100 посещений в смену. В четырехэтажном здании площадью свыше 33 тыс. кв. метров планируется разместить отделения диагностики, общей онкологии, лучевой терапии, амбулаторной химиотерапии, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

По данным городских властей, более половины мест в больнице скорой медицинской помощи планируется отвести под отделения хирургии, травматологии, неврологии и кардиологии (по 60 коек на каждое), 36 коек - на реанимацию, по 30 - на отделения урологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, акушерства и гинекологии. Остальные - под отоларингологию, челюстно-лицевую и торакальную хирургии, комбустиологию.