{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Структура Ростеха займется строительством онкоцентра в Севастополе

По словам врио губернатора Михаила Развожаева, структура Ростеха займется и строительством больницы скорой медицинской помощи

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Севастополя рассчитывают, что компания из структуры Ростеха займется строительством нового онкологического центра в городе, сообщил в субботу на своей странице в социальной сети Instagram врио губернатора Михаил Развожаев.

Ранее "Сатурн" успешно оспорил в суде решение Федеральной антимонопольной службы, которая удовлетворила жалобу городского департамента капитального строительства. Весной, после того как "Сатурн" выиграл конкурс, чиновники заявили, что потенциальный подрядчик не предоставил вовремя один из документов, и контракт на строительство онкоцентра не был заключен.

"По онкоцентру потеряли много времени, к сожалению. Компания "Сатурн" судилась с правительством Севастополя, но так и не представила банковскую гарантию. Будем передавать стройку также подрядчику из группы компаний [Ростех]. Учитывая важность объектов в этот раз нам нужен надежный партнер", - написал глава города.

Ранее он сообщал ТАСС, что правительство Севастополя готово работать с компанией "Сатурн", если она в определенный срок предоставит необходимые документы.

В своем сообщении в Instagram Развожаев также напомнил, что структура Ростеха займется и строительством больницы скорой медицинской помощи.

"По БСМП мы на финальной стадии определения единого поставщика. Подрядчик будет надежный - компания, которая входит в группу компаний Ростеха. Они строили перинатальные центры по всей стране", - пояснил он.

О проектах

Как сообщалось ранее, онкологический центр будет рассчитан на 150 коек круглосуточного пребывания, 30 коек дневного стационара и 100 посещений в смену. В четырехэтажном здании площадью свыше 33 тыс. кв. метров планируется разместить отделения диагностики, общей онкологии, лучевой терапии, амбулаторной химиотерапии, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

По данным городских властей, более половины мест в больнице скорой медицинской помощи планируется отвести под отделения хирургии, травматологии, неврологии и кардиологии (по 60 коек на каждое), 36 коек - на реанимацию, по 30 - на отделения урологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, акушерства и гинекологии. Остальные - под отоларингологию, челюстно-лицевую и торакальную хирургии, комбустиологию.

Теги
РоссияКрымРазвожаев, Михаил Владимирович
Реклама на ТАСС
Лукашенко поручил Минфину подписать соглашение с Китаем о привлечении кредита на $500 млн
Кредит рассчитан на пять лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС