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Торговая война

США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин против Китая

Ранее Вашингтон и Пекин достигли соглашения по первой фазе торговой сделки
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© Thomas Peter-Pool/Getty Images

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин в отношении Китая. Об этом говорится в заявлении аппарата представителя на торговых переговорах, опубликованном в пятницу вечером в базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).

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"В соответствии с указанием президента торговый представитель США решил изменить предпринимаемые в рамках расследования по 301 статье (закона о торговле 1974 года, который предусматривает возможные санкции к "несправедливым торговым партнерам" - прим. ТАСС) меры и приостанавливает до последующего уведомления [вступление в силу] дополнительных пошлин в размере 15% на определенные товары из Китая, запланированное на 15 декабря, - отмечается в тексте. - Дополнительные пошлины должны были вступить в силу в 00:01 по местному времени (08:01 мск) 15 декабря".

США и Китай достигли в пятницу соглашения по первой фазе торговой сделки.

Первая фаза

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер подтвердил журналистам, что в рамках договоренностей глава Белого дома Дональд Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от ужесточения пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 декабря. Он также пояснил, что соглашение в начале января, скорее всего, будет подписано торгпредами обеих стран, а не главами государств, как планировалось ранее. Как рассчитывает Лайтхайзер, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского импорта в Китай на $200 млрд за двухлетний период, а торговый дефицит США сократится.

При этом соглашение не имеет срока окончания. Кроме того, отметил торгпред, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию вступят в силу через 30 дней после подписания соглашения.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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