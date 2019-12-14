Эксперты: нефть в 2020 году будет дорожать только на форс-мажорах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Рынок нефти в наступающем году продолжит оставаться под давлением признаков ослабевающей экономики и низкого спроса. Усилить волатильность могут президентские выборы в США, считают опрошенные ТАСС аналитики. По их прогнозам, котировки нефти в 2020 году преимущественно продолжат оставаться в диапазоне $55-65 за баррель. Резкий рост в районе $70 и выше возможен только в случае обострения военных конфликтов или техногенных, террористических происшествий в регионах добычи, считают эксперты.

Уходящий год выдался насыщенным для рынка нефти. Санкции против Ирана, Венесуэлы, приостановка транзита по "Дружбе" из-за загрязнения хлоридами, наконец, беспрецедентное падение добычи нефти в Саудовской Аравии вследствие ракетных атак на мощности Saudi Aramco в сентябре 2019 года. Все эти события не раз вызывали резкий рост котировок Brent в район $70 и даже $75 за баррель.

Опускалась цена нефти и к $50 за баррель и ниже на тревожных новостях о торговых противостояниях между США и Китаем и предсказаниях скорой рецессии в глобальной экономике и, как следствие, замедлении темпов потребления нефти в мире. Впрочем, большую часть года котировки балансировали в районе $60-65 за баррель, поддерживаемые ограничительной политикой в добыче стран ОПЕК+.

Кризис и выборы

Ожидание возможной рецессии продолжит сдерживать цены на нефть и в 2020 году, говорит директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Между темпами роста мировой экономики и темпами роста спроса на нефть очень тесная корреляция. Замедление экономического роста может оказать влияние и на физический рынок", - поясняет он.

Однако прогноз неутешительный. Текущее состояние мировой экономики можно назвать скорее "полуобморочным", несмотря на усилия Центробанков по снижению ставок и вливанию ликвидности, считает аналитик "Финама" Сергей Дроздов. Реальный кризис может обвалить рынок, говорит он.

Давить на цену нефти продолжит и растущий объем добычи в странах, не входящих в ОПЕК, и, прежде всего, в США, добавляет вице-президент агентства Moody's Артем Фролов. При отсутствии шоков эксперты ожидают, что среднегодовая цена на Brent будет находиться на уровне $55-65 за баррель.

Впрочем, для усиления волатильности на рынке все шансы есть, отмечает Дроздов. В первую очередь, этому будут способствовать президентские выборы в США. "Скорее всего, оппоненты президента Дональда Трампа усилят на него давление. И угроза проведения импичмента будет раскачивать мировые рынки", - полагает он.