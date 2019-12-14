Правительство поручило Минфину повысить эффективность расходования средств бюджета

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство поручило Министерству финансов до 15 февраля 2020 года представить предложения по обеспечению равномерного и эффективного расходования средств бюджета. Об этом говорится в перечне поручений, принятых по итогам состоявшегося 12 декабря заседания кабинета министров.

"Минфину России с участием главных распорядителей средств федерального бюджета провести анализ реализации мер по обеспечению равномерного и эффективного расходования средств федерального бюджета в 2019 году и до 15 февраля 2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию данной работы в 2020 году", - говорится перечне поручений, размещенных на официальном сайте правительства.

Правительство также отметило низкую эффективность реализации за девять месяцев 2019 года федеральных целевых программ (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)" и "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации".

ФСИН России и госкорпорации "Роскосмос" поручено принять исчерпывающие меры по обеспечению реализации в 2019 году этих ФЦП и до 20 декабря 2019 года доложить о принятых мерах.

Правительство также поручило Министерству экономического развития с участием государственных заказчиков-координаторов федеральных целевых программ провести анализ реализации мер по обеспечению равномерного и эффективного расходования средств федерального бюджета на выполнение ФЦП и федеральной адресной инвестиционной программы в 2019 году. Минэкономразвития должно до 15 февраля будущего года представить в правительство предложения по совершенствованию данной работы в 2020 году.