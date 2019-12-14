РБК: из 68 фильмов, получивших госсубсидии, окупились только восемь

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Восемь российских фильмов из 68, получивших государственную поддержку, оказались коммерчески успешными в прокате в январе-ноябре 2019 года. Как сообщает в субботу издание РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), за аналогичный период 2018 года окупились девять фильмов из 54.

Отмечается, что для подсчета окупаемости фильма в прокате была составлена формула, в которой из 42% от кассовых сборов вычитается производственный бюджет без учета размера государственной субсидии.

По информации РБК, фильм "Т-34" стал наиболее прибыльным по итогам проката. При бюджете 563,8 млн рублей лента собрала 2,3 млрд рублей, а доход продюсеров составил 522 млн рублей. Вторым по окупаемости стал кинофильм "Бабушка легкого поведения 2", собравший 439,7 млн рублей при бюджете в 101,5 млн. В тройку самых коммерчески успешных фильмов также вошла кинолента "Миллиард", который принес в прокате 408,6 млн рублей. Коммерчески успешными также оказались фильмы "Любовницы", "Трезвый водитель", "Давай разведемся!", "Верность" и "Балканский рубеж".

Как пояснил РБК генеральный директор исследовательской компании "Киноэкспертиза" Олег Иванов, ситуация, когда один из 10 фильмов становится коммерчески успешным, нормальна для киноиндустрии в целом.