Медведев и Румас обсудили вопросы интеграции и энергодиалога

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министры России и Белоруссии в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе Минска, рассмотрели практические аспекты двустороннего взаимодействия на интеграционном направлении и в торгово-экономической сфере, включая ряд вопросов энергодиалога, говорится в сообщении пресс-службы российского кабмина.

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели практические аспекты российско-белорусского взаимодействия на интеграционном направлении и в торгово-экономической сфере, включая некоторые вопросы энергодиалога", - говорится в сообщении.

Премьеры обсудили также график дальнейших контактов по правительственной линии.