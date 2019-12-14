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Медведев и Румас обсудили вопросы интеграции и энергодиалога

Премьеры России и Белоруссии также обсудили график дальнейших контактов по правительственной линии
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министры России и Белоруссии в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе Минска, рассмотрели практические аспекты двустороннего взаимодействия на интеграционном направлении и в торгово-экономической сфере, включая ряд вопросов энергодиалога, говорится в сообщении пресс-службы российского кабмина.

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели практические аспекты российско-белорусского взаимодействия на интеграционном направлении и в торгово-экономической сфере, включая некоторые вопросы энергодиалога", - говорится в сообщении.

Премьеры обсудили также график дальнейших контактов по правительственной линии.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссияРумас, Сергей Николаевич
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