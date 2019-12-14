Кабмин внес в Госдуму законопроект об оплате картой "Мир" покупок в торговых агрегаторах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона, согласно которому крупные торговые сайты-агрегаторы будут обязаны принимать инструменты национальной платежной системы - карты "Мир". Законопроект размещен в субботу в базе системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

В настоящее время законом "О защите прав потребителей" предусмотрено, что возможность приема национальных платежных инструментов должны иметь продавцы, у которых выручка от реализации товара превышает 40 млн рублей.

Изменения, внесенные кабмином, предполагают, что с 31 декабря 2019 года все агрегаторы, выручка которых превышает 40 млн рублей обязаны предоставить право безналичного расчета с использованием карты "Мир". При этом планируется поэтапное снижение показателя выручки. Так, с 1 сентября 2020 года под действие закона подпадут агрегаторы с объемом выручки, превышающим 30 млн рублей. Заключительным этапом станет снижение порога выручки до 20 млн рублей к 1 января 2021 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, недобросовестные участники рынка, торгующие контрафактной или нелегальной продукцией, используют только наличную валюту для расчетов с покупателями. Изменения в законодательстве приведут к тому, что подобные участники будут вынуждены уйти с рынка или же изменить бизнес-модель, что сократит объем теневого рынка и уменьшит количество контрафактной продукции.

В тексте законопроекта также отмечается, что принятие изменений в законодательство будет стимулировать расширение инфраструктуры национальной платежной системы, а также развитие сферы безналичных платежей. Более того, законопроект повысит уровень защищенности прав потребителей.