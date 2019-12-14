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Атомный ледокол "Арктика" завершил первый этап ходовых испытаний

Связь, навигация и бытовые системы ледокола исправно работали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Балтийский завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в субботу успешно завершил ходовые испытания головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика" в Финском заливе, сообщает пресс-служба предприятия.

"Атомный ледокол "Арктика" успешно завершил первый этап ходовых испытаний. 14 декабря после завершения испытаний в Финском заливе головной атомный ледокол "Арктика", построенный на Балтийском заводе, вернулся к достроечной стенке завода", - говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Как отмечается в сообщении, проверен ход судна от резервных дизельгенераторов, достигнута самостоятельная скорость в 6 узлов. Связь, навигация и бытовые системы ледокола также успешно показали себя в действии.

Два последующих серийных ледокола - "Сибирь" и "Урал" - также строятся на Балтийском заводе. Все три судна, включая ледокол "Арктика", должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года. На них будут работать атомные силовые установки нового поколения. Всего в рамках концепции развития атомного ледокольного флота госкорпорации "Росатом" предполагается строительство пяти ледоколов проекта 22220, ввод в эксплуатацию третьего серийного ледокола запланирован на 2024 год, четвертого - на 2027 год.

Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей первого ранга, судов ледового класса с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков.

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