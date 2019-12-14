Мнучин считает, что сделка Вашингтона и Пекина позитивно отразится на мировой экономике

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Согласование первой фазы торгового соглашения США и Китая позитивно отразится на росте мировой экономики. Такое мнение высказал в опубликованном в субботу интервью телеканалу CNBC министр финансов США Стивен Мнучин.

Глава Минфина акцентировал внимание на то, что первый этап торговой сделки затрагивает массу вопросов, имеющих важное значение для Вашингтона. "Это и интеллектуальная собственность, и обмен технологиями, и вопросы структуры сельского хозяйства. Доступ к финансовым услугам расширяется, укрепляется взаимопонимание в области валют, есть обязательство увеличивать закупки сельскохозяйственной продукции и товаров США", - перечислил министр.

"Соединенные Штаты долгое время были открыты для Китая, а Китай не был открыт для США. Крайне жесткие ограничения действовали в отношении первой и второй крупнейших экономик мира <...>. Я считаю, что нынешние договоренности принесут благо не только США, но и позитивно отразятся на росте глобальной экономики", - отметил Мнучин.

"Перевод [первого этапа соглашения] подчистят за короткий период времени, сделку подпишут в начале января, а потом мы приступим ко второму этапу", - уточнил министр.

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер подтвердил журналистам, что в рамках договоренностей глава Белого дома Дональд Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от введения с 15 декабря новых пошлин на импорт китайских товаров. Он пояснил, что соглашение, скорее всего, будет подписано в начале января 2020 года торгпредами обеих стран, а не главами государств, как планировалось ранее. Как рассчитывает Лайтхайзер, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского импорта в Китай на $200 млрд в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится.

Вашингтон наметил снизить пошлины на импорт продукции Китая через 30 дней после подписания первой фазы соглашения. Оно не будет ограничено конкретным сроком действия.