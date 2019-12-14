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Торговая война

Мнучин считает, что сделка Вашингтона и Пекина позитивно отразится на мировой экономике

Ожидается, что торгпреды США и Китая подпишут ее в начале января 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Согласование первой фазы торгового соглашения США и Китая позитивно отразится на росте мировой экономики. Такое мнение высказал в опубликованном в субботу интервью телеканалу CNBC министр финансов США Стивен Мнучин.

Глава Минфина акцентировал внимание на то, что первый этап торговой сделки затрагивает массу вопросов, имеющих важное значение для Вашингтона. "Это и интеллектуальная собственность, и обмен технологиями, и вопросы структуры сельского хозяйства. Доступ к финансовым услугам расширяется, укрепляется взаимопонимание в области валют, есть обязательство увеличивать закупки сельскохозяйственной продукции и товаров США", - перечислил министр.

"Соединенные Штаты долгое время были открыты для Китая, а Китай не был открыт для США. Крайне жесткие ограничения действовали в отношении первой и второй крупнейших экономик мира <...>. Я считаю, что нынешние договоренности принесут благо не только США, но и позитивно отразятся на росте глобальной экономики", - отметил Мнучин.

"Перевод [первого этапа соглашения] подчистят за короткий период времени, сделку подпишут в начале января, а потом мы приступим ко второму этапу", - уточнил министр.

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер подтвердил журналистам, что в рамках договоренностей глава Белого дома Дональд Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от введения с 15 декабря новых пошлин на импорт китайских товаров. Он пояснил, что соглашение, скорее всего, будет подписано в начале января 2020 года торгпредами обеих стран, а не главами государств, как планировалось ранее. Как рассчитывает Лайтхайзер, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского импорта в Китай на $200 млрд в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится.

Вашингтон наметил снизить пошлины на импорт продукции Китая через 30 дней после подписания первой фазы соглашения. Оно не будет ограничено конкретным сроком действия.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдМнучин, СтивенТорговая война
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