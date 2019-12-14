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Торговая война

В Пекине заявили, что торговое соглашение США и Китая не навредит интересам других стран

После подписания сделки предстоит урегулировать целый ряд двусторонних противоречий, отметил глава МИД КНР Ван И

ПЕКИН, 14 декабря. /ТАСС/. Достижение консенсуса между Китаем и США на первом этапе торговой сделки не навредит интересам других стран. Об этом заявил в ходе визита в Словению в субботу глава МИД КНР Ван И.

"Достижение договоренностей по поэтапному соглашению не направлено на третьи страны и не отразится на их законных интересах, - приводит слава дипломата сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Китай никогда не одобрял политику урегулирования торговых трений путем повышения пошлин".

Ван И подчеркнул, что Пекину и Вашингтону еще предстоит урегулировать целый ряд двусторонних противоречий. "Мы надеемся на взаимодействие США и стремимся к эффективному преодолению разногласий, к взаимовыгодному сотрудничеству", - добавил он.

Министр также отметил, что КНР против каких-либо односторонних мер по усилению давления на другие страны.

Торговое соглашение

США и Китай достигли в пятницу соглашения по первой фазе торговой сделки.

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер подтвердил журналистам, что в рамках договоренностей глава Белого дома Дональд Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от ужесточения пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 декабря. Он также пояснил, что соглашение в начале января, скорее всего, будет подписано торгпредами обеих стран, а не главами государств, как планировалось ранее. Как рассчитывает Лайтхайзер, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского импорта в Китай на $200 млрд за двухлетний период, а торговый дефицит США сократится.

При этом соглашение не имеет срока окончания. Кроме того, отметил торгпред, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию вступят в силу через 30 дней после подписания соглашения.

Теги
СШАСловенияКитайТрамп, ДональдТорговая война
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