"Менторский клуб" поможет дальневосточным стартапам выйти на новые рынки

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. "Менторский клуб", запущенный Дальневосточным фондом высоких технологий (ДВФТ), позволит новым проектам при поддержке экспертов выстроить бизнес-модель, выйти на новые рынки или локализовать производство на Дальнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС в субботу глава фонда Руслан Саркисов.

"Менторский клуб" - программа поддержки проектов, запущенная Дальневосточным фондом высоких технологий. Для ее работы ДФВТ собрал пул экспертов в разных областях: юристов, финансистов, основателей стартапов и представителей крупных компаний. Наставники должны помочь дальневосточным проектам преодолеть основные проблемы, с которыми сталкиваются компании на стадии роста.

"За время работы с дальневосточными предпринимателями мы поняли, что есть некий информационный вакуум и запрос на экспертное мнение и сопровождение. Поэтому у нас четыре направления работы: сопровождение деятельности, развитие бизнеса, в том числе выход на новые рынки, привлечение инвестиций, ведение бизнеса на Дальнем Востоке - для тех проектов, которые изначально работали в других регионах", - сказал он.

Он отметил, что сейчас для финансирования небольших дальневосточных проектов по поручению президента РФ создается венчурный фонд. Однако, по словам Саркисова, часто стартапам нужно не столько финансирование, сколько поддержка экспертов, которые помогут выстроить бизнес-модель, расставить приоритеты, настроить продажи.

"Мы видим, что в Москве, в других крупных городах есть большие, развитые инновационные сообщества, где так или иначе люди делятся опытом, учатся. А на Дальнем Востоке это все только зарождается, и им сложно находить информацию. Поэтому мы собрали опытных людей в разных сферах: у нас и предприниматели, и финансисты, и юристы", - отметил глава ДФВТ.

Саркисов отметил, что программа также позволит подготовить проекты к стадии финансирования. По его словам, для того, чтобы проект был интересен инвесторам, ему обычно требуется доработка. Работа с наставниками позволит избежать этого, и если проектам потребуется финансирование от венчурного фонда или ДФВТ, получить его будет проще. Подать заявку на менторское сопровождение может любой дальневосточный технологический проект, а также компании из других регионов, которые хотели бы начать работать в ДФО, они могут указать либо конкретного ментора, либо направление, в котором им требуется поддержка, участие в менторском клубе бесплатное.

О фонде

Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ), Роснано и Российской венчурной компанией для развития на Дальнем Востоке высокотехнологичных производств и инновационной деятельности. Под управлением находится 5 млрд рублей.

ДФВТ инвестирует в интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и хранение энергии, робототехнику, биотехнологии, IT и облачные решения для бизнеса. Средний размер инвестиций фонда составляет 100-150 млн рублей.