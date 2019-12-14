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ТОР в Приморье выбрали приоритетной площадкой для корейского индустриального парка

Проект позволит создать более 2 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Территория опережающего развития "Надеждинская" в Приморье, специализация которой - транспорт, логистика, легкая и пищевая промышленность, сборочные производства и переработка минерального сырья, рассматривается как приоритетная площадка для индустриального парка, который планирует создать корейская "Эл-Эйч Корпорэйшн". Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

По данным АПИ, "Эл-Эйч Корпорэйшн" - государственная корпорация, которая отвечает за развитие городских участков, управление землями и жилищным капиталом. Ранее она уже запускала индустриальные парки для корейских компаний за рубежом - так, в 2017 году такой парк был создан в Кувейте, сейчас компания работает над открытием подобной площадки в Мьянме.

"Компания "Эл-Эйч Корпорэйшн" (LH Corporation) планирует реализовать проект по строительству индустриального парка (промышленного парка) для размещения производств корейских компаний под управлением компании на территории Дальнего Востока. <…> Приоритетной площадкой для реализации данного проекта рассматривается ТОР "Надеждинская" в Приморском крае", - говорится в сообщении.

Предполагается, что проект позволит создать более 2 тыс. рабочих мест, объем инвестиций составит около 13 млрд рублей. Требуемая площадь земельного участка - 50 га. Как сообщало ранее АПИ, резидентами парка планируют стать 30 корейских компаний. Соглашения о сотрудничестве с семи из них агентство намерено подписать до конца февраля 2020 года.

Работа с инвесторами из Южной Кореи является одним из ключевых направлений для АПИ. Так, с 2017 года проходит "День корейского инвестора"; представители республики также приезжают на Дальний Восток в составе бизнес-миссий, которые организует агентство.

Всего в Приморье созданы четыре территории опережающего развития - "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень" и "Нефтехимический".

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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