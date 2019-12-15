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Комиссия Казначейства России проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей

По словам полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьера Юрия Трутнева, новый глава региона должен начинать работу без долгов предыдущего

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил новый врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.

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Биография врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна

Как ранее заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, Гольдштейн в качестве врио губернатора должен в первую очередь сбалансировать бюджет региона. При этом новый глава ЕАО, по словам Трутнева, должен начинать работу без долгов предыдущего. Соответствующее обоснование вице-премьер обещал подготовить совместно с Министерством финансов.

"Удалось договориться обо всей кредиторской задолженности региона поставщикам коммунальных услуг, в том числе топливо, связь, даже медикаментов. Там огромная сумма, больше 1 млрд рублей. Сейчас в регион приедет комиссия казначейства, чтобы проверить эту задолженность", - сказал Гольдштейн.

Он уточнил, что после проверки будет приниматься решение о выделении суммы региону федеральным центром.

На территории области действует режим ЧС из-за проблем с отоплением. В населенных пунктах периодически возникают сбои в поставках угля и мазута, из-за чего неоднократно падала температура в домах. Бюджет региона не сбалансирован, сообщалось о сложностях в оплате по судебным искам в сфере ЖКХ, по выплате зарплат бюджетникам, по обеспечению лекарствами льготников.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияЕврейская автономная область
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