{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Господдержка рыбоводства на Кубани позволит привлечь инвестиции

В 2019 году на развитие рыбного хозяйства в Краснодарском крае потратили 30,5 млн рублей

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Увеличение господдержки рыбоводству на Кубани позволит возродить консервное производство в регионе и повысит инвестиционную привлекательность отрасли, сказал ТАСС в воскресенье начальник управления рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза Краснодарского края Артем Шевченко.

Власти на Кубани в 2019 году приняли решение расширить меры господдержки рыбоводству - от выращивания до переработки и реализации. С 1 января 2020 года производители смогут получать субсидии на содержание племенного маточного поголовья рыб, зарегистрированного в госреестре, а также на производство рыбопосадочного материала и непосредственно всего процесса производства товарной рыбы.

"Благодаря расширению мер господдержки появляется возможность субсидировать мероприятия по модернизации предприятий товарного рыбоводства, оказывать содействие в развитии инфраструктуры, в приобретении оборудования, проведении мелиорации, - сказал Шевченко. - Наша цель - увеличить в регионе не только само производство товарной рыбы, но повысить объемы переработки, чтобы в крае производился конечный продукт: консервы, вяление, копчение. В советские времена на Кубани работали крупные консервные заводы в Ейске, Приморско-Ахтарском районе, Темрюке и Сочи, сейчас остался только Темрюке. Надеемся, что эти меры помогут возродить и серьезное консервное производство, которое требует крупных вложений, то есть будут способствовать повышению заинтересованности инвесторов".

Он сказал, что на развитие рыбхоза в Краснодарском крае в 2019 году выделили 30,5 млн рублей. В эту сумму входят субсидии на поддержку рыбоводства в целом и в части рыбопосадочного материала, также с 2019 года хозяйствам начали компенсировать 50% затрат на приобретение рыбоперерабатывающего оборудования. Меры господдержки оказывают производителям и в рамках общих сельскохозяйственных программ, например поддержки племенных хозяйств, а по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" два рыбохозяйственных кооператива в 2019 году получили более 90 млн рублей.

"Мы рассчитываем, что повысится качество работы существующих хозяйств, также оказание мер господдержки станет стимулом для создания новых производств, - сказал Шевченко. - В крае мы делаем упор на рыборазведение... Вкладывая средства, развивая предприятия, мы ожидаем отдачу, как в увеличении объемов производства, так и в части экономики, налоговых поступлений".

Он отметил, что в последние два-три года на Кубани объемы производства рыбы составляют 20 тыс. тонн в год, при этом 80% выращивается в естественных водоемах. Шевченко пояснил, что процесс выращивания в естественных водоемах не позволяет кормить рыбу, применять удобрения, а новые меры господдержки ориентированы на улучшение условий выращивания в контролируемых условиях, они позволят оказывать помощь в приобретении фильтров, бассейнов, другого оборудования, проводить противоэпидемиологические мероприятия, которые необходимы при больших объемах выращивания.

Ассортимент и сбыт

На Кубани выращивается толстолобик, карп и амур. Шевченко сказал, что новые меры господдержки позволят обновить ассортимент: "Это такие виды как лососевые, сомовые, новые предприятия по выращиванию раков, в последние три года на Кубани начали выращивать мидии и устрицы. Меры господдержки дадут возможность нарастить объемы производства и расширить ассортимент".

Он сказал, что на Кубани производят и красную икру. "Этим занимается форелевое хозяйство в Адлере, оно племенное, но его основная задача - производить качественный посадочный материал для последующего производства. Мы не будем соревноваться в производстве красной икры с Дальним Востоком и другими крупными производителями", - отметил Шевченко.

Генеральный директор некоммерческого объединения "Краснодаррыба" Александр Миндра сказал ТАСС, что с расширением господдержки производители будут нуждаться в возрождении отрасли переработки.

"В 90-е годы производилось почти 30 тыс. тонн прудовой рыбы, кроме того, что товарную рыбу поставляли в другие регионы, она моментально расходилась на переработку. А сейчас хранилища забиты, холодильники забиты. Большие объемы рыбы без возобновления работы крупных предприятий производить нецелесообразно, это сдерживает отрасль, куда рыбу девать?", - сказал Миндра.

Он пояснил, что сейчас хозяйства, входящие в объединение, выращивают 3 тыс. тонн прудовой рыбы в год, это карп, толстолобик, белый амур, планируется большое производство раков и американского сома, маточные стада уже сформированы и находятся на зимовке. По его словам, новые меры господдержки позволят закупить оборудование, произвести работы по расширению хозяйств, дорогостоящие мероприятия по мелиорации и создать производство по переработке сома в консервы, вяленную и копченую продукцию. "Надеемся, что теперь мы будем впереди планеты всей, сможем конкурировать с Астраханской областью, Ставропольским краем и другими регионами", - сказал собеседник агентства.

Кубань предлагает

В пресс-службе администрации Краснодарского края ТАСС сообщили, что в ближайшее время намерены обраться к министру сельского хозяйства страны за помощью в создании селекционного центра рыбоводства. Отмечено, что развитие рыбоводства региону интересно и с точки зрения увеличения турпотока, спортивная рыбалка на Кубани привлекает внимание жителей многих регионов, поэтому в крае намерены повышать уровень экологического состояния водных объектов.

"Принимая во внимание, что рыбалка всегда была и остается излюбленным видом спорта и способом отдыха, существуют все предпосылки для поддержания высокого уровня интереса туристов к нашему региону", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Константин Тюрин, являющийся владельцем одной из баз отдыха в Горячем Ключе на Кубани, сказал ТАСС, что проблем с закупкой материала для того, чтобы зарыбить пруды в регионе практически нет, было бы желание работать в этой отрасли.

"Турпоток высокий, но их других регионов пока приезжают около 5% от общего числа отдыхающих, надеемся их количество будет увеличиваться", - сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что в регионе существует проблема с точки зрения законодательной базы. Многие подобные объекты расположены на землях, целевым назначением которых является сельскохозяйственное использование, а так как по факту они используются для предоставления услуг отдыхающим, возникают коллизии при переводе земель в рекреационное целевое назначение, в этом необходимо содействие властей и контролирующих органов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний
Средства от приватизации активов пойдут пойдут на инвестпрограммы компаний
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС