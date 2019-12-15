Господдержка рыбоводства на Кубани позволит привлечь инвестиции

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Увеличение господдержки рыбоводству на Кубани позволит возродить консервное производство в регионе и повысит инвестиционную привлекательность отрасли, сказал ТАСС в воскресенье начальник управления рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза Краснодарского края Артем Шевченко.

Власти на Кубани в 2019 году приняли решение расширить меры господдержки рыбоводству - от выращивания до переработки и реализации. С 1 января 2020 года производители смогут получать субсидии на содержание племенного маточного поголовья рыб, зарегистрированного в госреестре, а также на производство рыбопосадочного материала и непосредственно всего процесса производства товарной рыбы.

"Благодаря расширению мер господдержки появляется возможность субсидировать мероприятия по модернизации предприятий товарного рыбоводства, оказывать содействие в развитии инфраструктуры, в приобретении оборудования, проведении мелиорации, - сказал Шевченко. - Наша цель - увеличить в регионе не только само производство товарной рыбы, но повысить объемы переработки, чтобы в крае производился конечный продукт: консервы, вяление, копчение. В советские времена на Кубани работали крупные консервные заводы в Ейске, Приморско-Ахтарском районе, Темрюке и Сочи, сейчас остался только Темрюке. Надеемся, что эти меры помогут возродить и серьезное консервное производство, которое требует крупных вложений, то есть будут способствовать повышению заинтересованности инвесторов".

Он сказал, что на развитие рыбхоза в Краснодарском крае в 2019 году выделили 30,5 млн рублей. В эту сумму входят субсидии на поддержку рыбоводства в целом и в части рыбопосадочного материала, также с 2019 года хозяйствам начали компенсировать 50% затрат на приобретение рыбоперерабатывающего оборудования. Меры господдержки оказывают производителям и в рамках общих сельскохозяйственных программ, например поддержки племенных хозяйств, а по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" два рыбохозяйственных кооператива в 2019 году получили более 90 млн рублей.

"Мы рассчитываем, что повысится качество работы существующих хозяйств, также оказание мер господдержки станет стимулом для создания новых производств, - сказал Шевченко. - В крае мы делаем упор на рыборазведение... Вкладывая средства, развивая предприятия, мы ожидаем отдачу, как в увеличении объемов производства, так и в части экономики, налоговых поступлений".

Он отметил, что в последние два-три года на Кубани объемы производства рыбы составляют 20 тыс. тонн в год, при этом 80% выращивается в естественных водоемах. Шевченко пояснил, что процесс выращивания в естественных водоемах не позволяет кормить рыбу, применять удобрения, а новые меры господдержки ориентированы на улучшение условий выращивания в контролируемых условиях, они позволят оказывать помощь в приобретении фильтров, бассейнов, другого оборудования, проводить противоэпидемиологические мероприятия, которые необходимы при больших объемах выращивания.

Ассортимент и сбыт

На Кубани выращивается толстолобик, карп и амур. Шевченко сказал, что новые меры господдержки позволят обновить ассортимент: "Это такие виды как лососевые, сомовые, новые предприятия по выращиванию раков, в последние три года на Кубани начали выращивать мидии и устрицы. Меры господдержки дадут возможность нарастить объемы производства и расширить ассортимент".

Он сказал, что на Кубани производят и красную икру. "Этим занимается форелевое хозяйство в Адлере, оно племенное, но его основная задача - производить качественный посадочный материал для последующего производства. Мы не будем соревноваться в производстве красной икры с Дальним Востоком и другими крупными производителями", - отметил Шевченко.

Генеральный директор некоммерческого объединения "Краснодаррыба" Александр Миндра сказал ТАСС, что с расширением господдержки производители будут нуждаться в возрождении отрасли переработки.

"В 90-е годы производилось почти 30 тыс. тонн прудовой рыбы, кроме того, что товарную рыбу поставляли в другие регионы, она моментально расходилась на переработку. А сейчас хранилища забиты, холодильники забиты. Большие объемы рыбы без возобновления работы крупных предприятий производить нецелесообразно, это сдерживает отрасль, куда рыбу девать?", - сказал Миндра.

Он пояснил, что сейчас хозяйства, входящие в объединение, выращивают 3 тыс. тонн прудовой рыбы в год, это карп, толстолобик, белый амур, планируется большое производство раков и американского сома, маточные стада уже сформированы и находятся на зимовке. По его словам, новые меры господдержки позволят закупить оборудование, произвести работы по расширению хозяйств, дорогостоящие мероприятия по мелиорации и создать производство по переработке сома в консервы, вяленную и копченую продукцию. "Надеемся, что теперь мы будем впереди планеты всей, сможем конкурировать с Астраханской областью, Ставропольским краем и другими регионами", - сказал собеседник агентства.

Кубань предлагает

В пресс-службе администрации Краснодарского края ТАСС сообщили, что в ближайшее время намерены обраться к министру сельского хозяйства страны за помощью в создании селекционного центра рыбоводства. Отмечено, что развитие рыбоводства региону интересно и с точки зрения увеличения турпотока, спортивная рыбалка на Кубани привлекает внимание жителей многих регионов, поэтому в крае намерены повышать уровень экологического состояния водных объектов.

"Принимая во внимание, что рыбалка всегда была и остается излюбленным видом спорта и способом отдыха, существуют все предпосылки для поддержания высокого уровня интереса туристов к нашему региону", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Константин Тюрин, являющийся владельцем одной из баз отдыха в Горячем Ключе на Кубани, сказал ТАСС, что проблем с закупкой материала для того, чтобы зарыбить пруды в регионе практически нет, было бы желание работать в этой отрасли.

"Турпоток высокий, но их других регионов пока приезжают около 5% от общего числа отдыхающих, надеемся их количество будет увеличиваться", - сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что в регионе существует проблема с точки зрения законодательной базы. Многие подобные объекты расположены на землях, целевым назначением которых является сельскохозяйственное использование, а так как по факту они используются для предоставления услуг отдыхающим, возникают коллизии при переводе земель в рекреационное целевое назначение, в этом необходимо содействие властей и контролирующих органов.