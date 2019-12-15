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Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

Средства от приватизации активов пойдут пойдут на инвестпрограммы компаний
Дом правительства РФ Михаил Почуев/ТАСС
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Дом правительства РФ
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.

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"На этой неделе первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов провел совещание с представителями профильных министерств по прогнозному плану приватизации. В ходе обсуждения были приняты решения о дополнительных активах, которые могут быть включены в программу, и урегулированы актуальные вопросы по ряду компаний", - сказала Фоменко.

Она добавила, что итогам совещания были внесены корректировки в проект плана, а по отдельным компаниям будет обсуждаться возможность направления вырученных от приватизации средств на реализацию стратегических планов развития и расширение инвестиционных программ этих компаний. По словам пресс-секретаря Силуанова, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства РФ.

Цель приватизации

Пресс-секретарь также отметила, что целью расширения программы приватизации госкомпаний не является увеличение доходов бюджета, так как сейчас нет необходимости в финансировании дефицита. Приватизация рассматривается как структурная мера снижения доли участия государства в экономике, направленная на повышение эффективности управления компаниями, добавила Фоменко.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил о том, что первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов провел межведомственное совещание по приватизации госактивов в 2020-2022 годах. В ноябре Минфин и Минэкономразвития обсудили перечень дополнительных госактивов для продажи в этот период.

Пока программа приватизации предусматривает снижение доли государства в компаниях "Совкомфлот", "Русгидро", "Транснефть", "Ростелеком", "Россети" и Объединенная зерновая компания.

В новость была внесена правка (12:20 мск) - приводится с уточнением в заголовке и лиде, правильно - может расширить

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