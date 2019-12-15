Украина продлила срок бронирования транзитных мощностей ее ГТС до 31 декабря

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Украинский регулятор в сфере энергетики продлил сроки бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы страны до конца 2019 года, поэтому у российского "Газпрома" еще есть время, чтобы заключить соответствующий контракт. Об этом сообщил в воскресенье исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.

"Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря. Поэтому у "Газпрома" появилось дополнительное время заключить контракт относительно услуг по транспортировке (бронированию) мощностей", - сообщил он.

Он отметил, что этот контракт является стандартным и утверждается регулятором, а также что его "невозможно изменить до 31 декабря". "Вопрос в том, соглашается ли "Газпром" на этот контракт. Также отмечу, что до 22 декабря регулятор должен утвердить новые тарифы (связанные с транзитом), что также является важным ограничением по времени", - пояснил Витренко. По его словам, ранее "Нафтогаз" предложил российской стороне "варианты контрактных отношений", благодаря которым возможно обеспечить продолжение транзита газа с 2020 года "в полном соответствии с европейскими правилами".

Ранее Витренко заявлял, что 13 декабря является последней датой для заключения контракта по долгосрочному бронированию транзитных мощностей украинской газотранспортной системы.