ФАС России вошла в мировую десятку лучших антимонопольных структур

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вошла в десятку лучших антимонопольных органов мира из 160 стран. Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев на XXI съезде российской объединенной демократической партии "Яблоко".

"Мы необычный антимонопольный орган, мы самый большой правоприменительный антимонопольный орган в мире. В этом году мы впервые вошли в десятку лучших антимонопольных органов мира из 160 стран", - сказал Артемьев.

По его словам, ни одна другая структура исполнительной власти не занимает такую высокую позицию в рейтингах.

"Ни один орган исполнительной власти России не стоит так высоко в этих рейтингах, как ФАС. Налоговая инспекция - на 34 месте", - добавил Артемьев.