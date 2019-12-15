В США пока не знают, когда начнутся переговоры по второй фазе торговой сделки с Китаем

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Точная дата начала переговоров об условиях второй фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином пока не определена. Об этом представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил в интервью телекомпании CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Нет, у нас нет даты <...> Вторая фаза будет также определяться тем, как мы реализуем первую", - сказал Лайтхайзер.

США и Китай достигли в пятницу соглашения по первой фазе торговой сделки. Как подтвердил тогда Лайтхайзер, в рамках договоренностей президент США Дональд Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от ужесточения пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 декабря. Он также пояснил, что соглашение в начале января, скорее всего, будет подписано торгпредами обеих стран, а не главами государств, как планировалось ранее. Как рассчитывает Лайтхайзер, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского импорта в Китай на $200 млрд за двухлетний период, а торговый дефицит США сократится.

В пятницу Трамп написал в Twitter, что после согласования первого этапа торговой сделки с КНР стороны немедленно приступят к обсуждению условий второй фазы соглашения.