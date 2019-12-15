DPA: Nord Stream 2 запросила прокладку "Северного потока - 2" зимой и весной

ТАСС, 15 декабря. Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода "Северный поток - 2", подала запрос в ведомство судоходства и гидрографии Германии на разрешение прокладки труб в зимние и весенние месяцы 2020 года. Об этом в воскресение сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванного представителя компании.

Отмечается, что запрос будет рассмотрен в ведомстве в понедельник, однако решение по нему ожидается позднее.

Глава австрийской OMV AG (партнер "Газпрома" по проекту) Райнер Зеле 5 декабря заявил, что Nord Stream 2 AG активизировала укладку труб в рамках строительства газопровода "Северный поток - 2".

Позднее, 11 декабря, Палата представителей Конгресса США одобрила согласованный демократами и республиканцами проект военного бюджета на 2020 финансовый год, в который включено положение о необходимости введения санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Теперь этот документ предстоит одобрить Сенату Конгресса США, затем он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу и только после этого вступит в силу.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell, которые финансируют 50% проекта.