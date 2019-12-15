Медведев проведет совещание о регулировании в области интеллектуальной собственности

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 16 декабря, проведет совещание о совершенствовании нормативного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

"Участники совещания обсудят основные направления развития института интеллектуальной собственности, а также оптимизацию регулирующего воздействия в сфере интеллектуальной собственности, в том числе вопросы антимонопольного регулирования в данной сфере", - отмечается в сообщении.

В совещании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер - руководитель Аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьер Максим Акимов, министр юстиции Александр Коновалов, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр экономического развития Максим Орешкин, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) Григорий Ивлиев.

В августе Роспатент на совещании в Минобрнауки представил цели, показатели и структуру Национальной стратегии развития интеллектуальной собственности. Отмечалось, что в показатели эффективности стратегии необходимо включить коэффициент технологической зависимости страны, динамику платежей за использование интеллектуальной собственности, коэффициент изобретательской активности, индекс патентной активности субъектов РФ и другие.

Как отмечал первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, одной из ключевых задач разрабатываемой Стратегии в сфере интеллектуальной собственности должно стать выполнение комплекса мероприятий, направленных на создание класса эффективных правообладателей. А целью Стратегии - создание открытого современного рынка интеллектуальной собственности, содержащего систему финансовых и нефинансовых инструментов поддержки изобретательской деятельности.