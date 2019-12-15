Fesco планирует продать парк вагонов-зерновозов и уйти с рынка перевозок зерна

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Группа Fesco ведет переговоры о продаже своего парка вагонов- зерновозов и планирует уйти из зернового сегмента перевозок, сообщил журналистам президент компании Александр Исурин.

"Мы ведем переговоры по выходу из зернового сегмента. Если партнер получит до конца года разрешение ФАС, то сделка может быть закрыта в первом квартале 2020 года. Цену обговорили, но сказать не можем", - сказал он.

Источник в отрасли рассказал ТАСС, что речь идет о переговорах с группой ВТБ.

В распоряжении Fesco находится 4198 вагонов-зерновозов, 1629 из них в аренде, 231 - собственные, 2338 - в лизинге.

Причины для сделки

По словам Исурина, одной из причин продажи актива является необходимость снижения долговой нагрузки группы.

"Если мы не продаем, мы либо должны инвестировать в компанию, либо гасить долг. Если мы продадим [зерновозы], мы сделаем две вещи - частично погасим долг, частично будем инвестировать в развитие бизнеса компании", - заключил он.

Объем перевозок зерна группой по итогам года снизится с 2,9 млн тонн в 2018 году примерно в два раза.

"Если убрать эффект зернового сегмента, мы прирастаем порядка 20% по выручке и по EBITDA", - добавил Исурин.

О компании

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% минус одна акция оператора фитинговых платформ "Русская тройка".

В управлении Fesco находится 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц. Флот группы включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.