В Сколково внедрят сервис умной мобильности для "общения" автомобилей между собой

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Инновационная технология V2X, позволяющая автомобилям обмениваться данными между собой и объектами дорожной инфраструктуры, в частности, светофорами, будет внедрена в Сколково в 2020 году, сообщил ТАСС официальный представитель НТИ "Автонет" и пресс-секретарь НП "Глонасс" Ярослав Федосеев.

"Технологию передачи данных V2X начнут внедрять в Сколково в марте. Сервис полноценно заработает в течение 2020 года", - отметил он.

Федосеев пояснил, что автомобили, обладающие специальным бортовым оборудованием, с помощью сервиса смогут передавать данные на расстоянии, информировать водителя о приближении пешеходов к дороге и на пешеходных переходах, сообщать о наличии парковочных мест и появлении автомобилей в "мертвых" зонах.

"Планируется объединить в единой платформе системы распознавания номеров, фото- и видеофиксации, диспетчеризацию электрозарядных станций и поездок на автобусах, автомобильные мойки и цифровую карту дорог. Фактически у водителя будет вся эта информация на борту его автомобиля. У него появится возможность забронировать парковочное место или возможность зарядки электромобиля онлайн, отследить перемещение автобусов, встать дистанционно в очередь на автомойку. Внедрение умной мобильности является логичным этапом развития транспорта как сервиса", - сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента ЖКХ, транспорта и благоустройства фонда "Сколково" Кирилл Жанайдаров.

Предполагается, что данная технология в перспективе будет реализована в российских городах. "В будущем автотранспортные данные инновационного центра можно будет сравнивать с аналогичными системами других городов, сопоставлять информацию, делать выводы и выбирать наиболее практичные и результативные технологические решения", - уточнили в НП "Глонасс".

Сервис будет реализован в рамках телематической платформы "Автодата". Проект реализуется для формирования уникального массива "больших данных" в автомобильной сфере и взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой. Используя этот ресурс, отечественные компании смогут создавать конкурентоспособные на мировом рынке продукты и услуги, приложения для пользователей автомобильного транспорта, для операторов интеллектуальных транспортных систем, дорожных служб, страховых, лизинговых и логистических компаний. Предполагается, что к 2025 году платформа соберет миллионы гигабайт данных.