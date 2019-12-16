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"Ъ": Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей

По данным издания, эта сумма образовалась в результате умножения числа предполагаемых просмотров "пиратских трансляций" Английской премьер-лиги на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей
Описание
© EPA-EFE/ADAM S DAVIS

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. ООО "Рамблер интернет холдинг", входящее в Rambler Group, подало в суд на стриминговый сервис Twitch иск за распространение "пиратских трансляций" футбольных матчей Английской премьер-лиги. Требования включают взыскание компенсации в размере 180 млрд рублей и блокировку Twitch, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя сервиса в суде Юлианну Табастаеву.

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В 2019 году Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России футбольных матчей Английской премьер-лиги, площадкой для этого выступает онлайн-кинотеатр Okko. Контракт подписан сроком на три года.

"В связи с тем, что нами было выявлено значительное количество случаев незаконных трансляций на ресурсе Twitch, мы были вынуждены обратиться в суд к компании Twitch Interactive с требованием пресечения распространения пиратских трансляций",- подтвердил "Коммерсанту" руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович. Иск ООО "Рамблер Интернет Холдинг" к Twitch Interactive будет рассмотрен в Мосгорсуде 20 декабря.

Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей. Тем не менее в Rambler Group отметили, что итоговую компенсацию определит суд, "исходя из фактически установленных обстоятельств".

По данным "Коммерсанта", в Twitch настаивают, что требования несправедливы, поскольку сервис "только обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает собственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями, или отслеживать возможные нарушения прав". При этом, как пояснила изданию Табастаева, Twitch принял все необходимые меры для устранения нарушений, "несмотря на то что Rambler не направлял никаких официальных уведомлений, только скриншоты страниц, да и те без конкретных дат".

12 декабря Rambler Group заявила владеет исключительными правами на веб-сервер Nginx, разработанный бывшим сотрудником компании Игорем Сысоевым. При этом в группе отметили, что права на предъявление соответствующих претензий и исков были переданы Lynwood Investments CY Ltd, "которая обладает необходимыми компетенциями для восстановления справедливости в вопросе о принадлежности прав".

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