В Еврейской АО мост через Амур в Китай планируют построить к концу 2020 года

БИРОБИДЖАН, 16 декабря. /ТАСС/. Железнодорожный мост через Амур Нижнеленинское - Тунцзян в Еврейской автономной области построят к концу 2020 года, его проект будет изменен. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в понедельник в Биробиджане.

"К июню не построят, построят к концу года. Делают новый проект, потому что часть реки, где строится наша часть моста, где опоры уже поставлены, она намного глубже проектных отметок. Проект объективно надо менять. Я такое поручение делал", - сказал Трутнев.

Мост Нижнеленинское - Тунцзян - это первый железнодорожный мост между странами. Его длина составляет 2209 м, 309 из них приходится на российскую сторону. Китай завершил строительство своей части.

Трутнев сообщил, что подрядчики, финансируюющие организации пытаются изменить проект без привлечения средств федерального бюджета. "Они хотят сделать это сами, в том числе подрядчик моста сделал предложение выступить в качестве концессионера. Мы в этом отношении готовы их поддержать, потому что тратить лишние бюджетные деньги точно не хочется. Сейчас эта схема собирается", - сказал Трутнев.

Он добавил, что работа в этом направлении идет долго, в частности, из-за китайской стороны, все решения приходится обсуждать и согласовывать. "Они не всегда поддерживают, как будто мост не общий. Но, надеюсь, с этим разберемся. Если так не получится, то найдем другой путь. Мост вне всякого сомнения будет достроен", - подчеркнул Трутнев.

Фонд развития Дальнего Востока и подрядчик разрабатывают новую схему финансирования с Газпромбанком с увеличением финансирования. Сумму, на которую будет увеличен проект, Трутнев не назвал.

О мосте

Соглашение о строительстве моста было подписано в 2013 году, сроки его сдачи неоднократно переносились. На 25% (2,5 млрд рублей) объект финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) через российско-китайский фонд (CIC). Его стоимость оценивалась в 9 млрд рублей.

В июне бывший глава региона Александр Левинталь сообщал агентству, что строительство железнодорожного моста Нижнеленинское - Тунцзян требует увеличения финансирования примерно на 1,5 млрд рублей из-за применения непредусмотренных проектом решений, приостановки стройки, проведения ряда дополнительных мероприятий во время ледохода весной 2018 года и изменений в нормативной базе.

В новость внесены изменения (07:22 мск) - добавлены подробности по тексту.