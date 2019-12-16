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Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума за четыре месяца

Народный банк Китая установил курс юаня на уровне 6,9915 за доллар

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) повысил в понедельник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 241 базисный пункт до 6,9915 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 6 августа.

Впервые с 12 ноября текущего года обменный курс валютной пары поднялся выше критической отметки в семь юаней за доллар. Амплитуда колебаний - 241 базисный пункт - стала максимальной с 6 ноября.

"Возвращение курса в коридор от шести до семи юаней за доллар является признаком нормальной двунаправленной волатильности жэньминьби", - сказал исследователь китайского банка "Миньшэн" Вэнь Бинь, его слова в понедельник приводит финансовый портал "Дунфанцайфуван"."Как ожидается, в следующем году экономика КНР продолжит устойчивый рост, открытость финансовых рынков будет увеличиваться, иностранные инвесторы сохранят оптимистичный настрой по отношению к китайскому рынку капитала", - подчеркнул он.

Вэнь Бинь также указал на то, что "обменный курс юаня к доллару в целом стабилен и колеблется в разумных пределах".

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году - опустился на 5,1%. В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США, а 8 августа он пробил психологическую отметку в семь единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет.

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Китай
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