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В Крыму площадь земель под поливом растет, несмотря на перекрытие Киевом канала

Как сообщила замминистра сельского хозяйства республики, каждый год на обустройство накопительных прудов, бурение скважин выделяется около 300 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Площадь орошаемых земель в Республике Крым выросла более чем на 6 тыс. га - до 20 тыс. га - с 2014 года, когда власти Украины перекрыли пропуск воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, ежегодно на обустройство накопительных прудов, бурение скважин выделяется около 300 млн рублей, сообщила ТАСС замминистра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова.

В украинский период Крыма площадь орошаемых земель достигала 130-140 тыс. га. Однако из-за перекрытия Киевом Северо-Крымского канала она значительно снизилась - до 14 тыс. га в 2014 году. "Мы ввели порядка 6 тыс. га новых орошаемых земель за счет бурения скважин, строительства накопительных бассейнов, откуда и осуществляется полив. Ежегодно порядка 300 млн рублей выделяется на эти цели. За четыре года эта сумма составила около 1 млрд рублей. Общая площадь на сегодняшний день составляет более 20 тыс. га. Проблема с поливным земледелием в Крыму остается после перекрытия канала со стороны Украины, но мы ее решаем поэтапно", - сообщила Зарединова.

Она также отметила, что в нынешнем году введут порядка 5 тыс. га орошаемых земель, что позволит увеличить общую площадь орошаемых земель до 25 тыс. га.

В 2015 году было введено в эксплуатацию 813 га мелиорируемых земель, в 2016 году - 481 га, в 2017 году - 1,6 тыс. га, в 2018 году - 3,3 тыс. га. Объем господдержки развития мелиорации в Крыму в 2018 году вырос в 1,5 раза в сравнении с 2017 годом - до 416,6 млн рублей. К 2024 году Крым планирует втрое увеличить площадь орошаемых земель - до 45 тыс. га. В советские годы площадь орошения на полуострове достигала 440 тыс. га.

Ситуация с водоснабжением

Проблемы с водоснабжением Крыма и Севастополя начались четыре года назад, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу - он закрывал около 90% потребности воссоединившегося с Россией полуострова в воде. В наиболее сложной ситуации оказались восточные регионы Крыма, где проживают около 400 тыс. человек.

Центральный, Западный и Северный Крым не испытывают проблем с водоснабжением благодаря подземным водам. Зависимыми от климатических условий остаются также Симферополь и Симферопольский район, где основными источниками водоснабжения служат Симферопольское, Армянское и Партизанское водохранилища, наполняемые стоком местных рек.

Проблему с водой в регионе власти решают с помощью бурения скважин и строительства водовода для наполнения водохранилищ, находящихся на востоке полуострова.

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