В Крыму площадь земель под поливом растет, несмотря на перекрытие Киевом канала

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Площадь орошаемых земель в Республике Крым выросла более чем на 6 тыс. га - до 20 тыс. га - с 2014 года, когда власти Украины перекрыли пропуск воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, ежегодно на обустройство накопительных прудов, бурение скважин выделяется около 300 млн рублей, сообщила ТАСС замминистра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова.

В украинский период Крыма площадь орошаемых земель достигала 130-140 тыс. га. Однако из-за перекрытия Киевом Северо-Крымского канала она значительно снизилась - до 14 тыс. га в 2014 году. "Мы ввели порядка 6 тыс. га новых орошаемых земель за счет бурения скважин, строительства накопительных бассейнов, откуда и осуществляется полив. Ежегодно порядка 300 млн рублей выделяется на эти цели. За четыре года эта сумма составила около 1 млрд рублей. Общая площадь на сегодняшний день составляет более 20 тыс. га. Проблема с поливным земледелием в Крыму остается после перекрытия канала со стороны Украины, но мы ее решаем поэтапно", - сообщила Зарединова.

Она также отметила, что в нынешнем году введут порядка 5 тыс. га орошаемых земель, что позволит увеличить общую площадь орошаемых земель до 25 тыс. га.

В 2015 году было введено в эксплуатацию 813 га мелиорируемых земель, в 2016 году - 481 га, в 2017 году - 1,6 тыс. га, в 2018 году - 3,3 тыс. га. Объем господдержки развития мелиорации в Крыму в 2018 году вырос в 1,5 раза в сравнении с 2017 годом - до 416,6 млн рублей. К 2024 году Крым планирует втрое увеличить площадь орошаемых земель - до 45 тыс. га. В советские годы площадь орошения на полуострове достигала 440 тыс. га.

Ситуация с водоснабжением

Проблемы с водоснабжением Крыма и Севастополя начались четыре года назад, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу - он закрывал около 90% потребности воссоединившегося с Россией полуострова в воде. В наиболее сложной ситуации оказались восточные регионы Крыма, где проживают около 400 тыс. человек.

Центральный, Западный и Северный Крым не испытывают проблем с водоснабжением благодаря подземным водам. Зависимыми от климатических условий остаются также Симферополь и Симферопольский район, где основными источниками водоснабжения служат Симферопольское, Армянское и Партизанское водохранилища, наполняемые стоком местных рек.

Проблему с водой в регионе власти решают с помощью бурения скважин и строительства водовода для наполнения водохранилищ, находящихся на востоке полуострова.