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Белоруссия подписала с Китаем соглашение о предоставлении кредита на сумму около $500 млн

В Минске отметили, что кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Белоруссия подписала с Китаем соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд юаней (около $500 млн). Об этом в понедельник сообщил Минфин Белоруссии на своем сайте.

"16 декабря 2019 г. в Шанхае (Китайская Народная Республика) между Республикой Беларусь (в лице Министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая подписано соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Белоруссии, а также на содействие развитию двусторонней торговли между странами.

"Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Республики Беларусь и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику", - сказано в сообщении.

Минфин отмечает, что подписание соглашения стало возможным во многом благодаря эффективной деятельности представительства Банка развития Китая в Минске и активной позиции представительства ОАО "АСБ Беларусбанк" в Пекине, которые оказали содействие в достижении цели по привлечению кредита.

14 декабря сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (около $500 млн) сроком на пять лет и поручил Министерству финансов подписать соответствующее соглашение. В Минске ранее заявляли, что кредит Китая может рассматриваться в качестве альтернативы госкредиту РФ примерно на $600 млн.

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БелоруссияКитай
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