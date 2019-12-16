Fesco примет участие в аукционе по продаже ж/д оператора РЖД "Русская тройка"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Группа Fesco заинтересована в консолидации железнодорожного оператора "Русская тройка" и будет участвовать в аукционе по продаже 25% плюс одна акция компании, который проводят "Российские железные дороги". Об этом сообщил журналистам президент группы Александр Исурин.

"На эту долю 25% плюс одна акция приходится порядка 400 платформ, которые сейчас "Русская тройка" сдает в аренду. Мы хотим консолидировать "Русскую тройку", чтобы что-то с ней сделать, пока думаем над проектами. У "Русской тройки" находится в собственности около 1,7 тыс. вагонов, три четверти из них уже работает у нас. Бренд очень хороший, одна из идей, которая у нас была, - это транзитный сервис, который мы развиваем из Китая, Кореи и Японии, <…> делать под брендом "Русской тройки", - сказал он.

Аукцион пройдет 20 декабря. Стартовая цена пакета установлена на уровне 622 млн рублей, минимальная цена продажи - 527,3 млн рублей. Шаг аукциона - 5 млн рублей, первый шаг 3 млн рублей, последний - 4,7 млн рублей. В июле аукцион по продаже пакета акций "Русской тройки" признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Ранее совет директоров "Трансконтейнера" одобрил участие компании в аукционе.

О компании

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% минус одна акция оператора фитинговых платформ "Русская тройка".

В управлении Fesco находится 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц. Флот группы включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.