Мосгорсуд временно заблокировал показ футбольных матчей АПЛ на Twitch

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд в качестве обеспечительных мер в рамках иска "Рамблер интернет холдинг", входящего в Rambler Group, заблокировал показ прямых трансляций футбольных матчей кубков Английской футбольной премьер-лиги на сайте стримингового сервиса Twitch (twitch.tv). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"ООО "Рамблер интернет холдинг" нашел свой контент (прямые трансляции кубков Англии по футболу) на сайте в сети Интернет "Твич интерактив" и написал заявление в Мосгорсуд о наложении обеспечительных мер, чтобы они успели подать само исковое заявление в течение 15 суток. Мосгорсуд обеспечительные меры принял", - рассказал представитель суда.

По словам собеседника агентства, речь идет о блокировке показа трех сезонов матчей премьер-лиги Англии: с 2019 года по 2022 год. В суде сначала слушалось само заявление о том, чтобы сайт не использовал контент истца, запретив тем самым ответчику в судебном порядке трансляцию матчей.

Предварительные обеспечительные меры в рамках искового заявления о защите исключительных прав на аудиовизуальные произведения были временно наложены Мосгорсудом 13 августа, уточнили в пресс-службе суда. Спустя 15 суток "Рамблер интернет холдинг" подал в суд и сам иск.

Следующее заседание назначено на 10:15 мск 20 декабря.

Исковые требования

В понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя сервиса в суде Юлианну Табастаеву сообщила, что стриминговый сервис Twitch подал иск за распространение "пиратских трансляций" футбольных матчей Английской премьер-лиги. Требования включают взыскание компенсации в размере 180 млрд рублей и блокировку Twitch.

В 2019 году Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России футбольных матчей Английской премьер-лиги, площадкой для этого выступает онлайн-кинотеатр Okko. Контракт подписан сроком на три года. В связи с тем, что компанией было выявлено значительное количество случаев незаконных трансляций на ресурсе Twitch, "Рамблер" был вынужден обратиться в суд к компании Twitch Interactive с требованием пресечения распространения пиратских трансляций.

По данным "Коммерсанта", исковые требования были изменены в конце ноября этого года и на сегодняшний день составляют 180 млрд рублей, эта сумма образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей. Тем не менее в Rambler Group отметили, что итоговую компенсацию определит суд, "исходя из фактически установленных обстоятельств".

12 декабря Rambler Group заявила, что владеет исключительными правами на веб-сервер Nginx, разработанный бывшим сотрудником компании Игорем Сысоевым. При этом в группе отметили, что права на предъявление соответствующих претензий и исков были переданы Lynwood Investments CY, "которая обладает необходимыми компетенциями для восстановления справедливости в вопросе о принадлежности прав".