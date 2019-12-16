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Rambler ведет переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения

Сумма иска Rambler составляет 180 млрд рублей
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© Michael Vi/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Компания Rambler ведет переговоры со стриминговым сервисом Twitch о подписании мирового соглашения по иску на 180 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на руководителя спортивных проектов Rambler Group Михаила Гершковича.

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"Наш иск к Twitch - защита исключительных прав на трансляции матчей Английской премьер-лиги, и мы будем продолжать активно бороться с пиратскими трансляциями <...> На данный момент ведутся переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения. Сервис передал нам инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями, и сейчас речь идет только о компенсации ущерба, нанесенного с августа по ноябрь", - сказал он.

Руководитель спортивных проектов Rambler Group также отметил, что сумма требований по иску была предложена внешним адвокатом, ведущим это дело. "Сумма является технической и максимально возможной, она будет уточнена", - заключил Гершкович.

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что ООО "Рамблер интернет холдинг" подало в суд на Twitch иск за распространение пиратских трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги. Требования включают взыскание компенсации в размере 180 млрд рублей и блокировку Twitch, сообщила представитель стримингового сервиса в суде Юлианна Табастаева.

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