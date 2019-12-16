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Сбербанк запустил краудлендинговую платформу "СберКредо"

Она позволит компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Первые сделки на платформе в тестовом режиме прошли еще в феврале этого года, сообщал ранее ТАСС первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Мы стремились сделать платформу как можно более демократичной и простой в использовании для физических лиц. Именно поэтому минимальная сумма инвестирования составляет всего 5 тыс. рублей, что доступно всем и важно с точки зрения диверсификации рисков. Кроме того, на начальном этапе для снижения рисков максимальная сумма инвестирования в одну компанию будет ограничена суммой в 20 тысяч рублей. В ближайшем будущем мы увеличим лимит максимальной суммы инвестирования до 1 млн рублей", - прокомментировал запуск платформы зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, слова которого приводит пресс-служба.

Чтобы стать инвестором на краудлендинговой платформе Сбербанка, нужно быть резидентом России, иметь счет в Сбербанке и быть старше 25 лет. Предполагается, что инвесторы смогут вкладывать средства в неограниченное число проектов сроком до шести месяцев. Доходность по этому продукту может составить до 20% годовых, однако с дохода необходимо будет заплатить НДФЛ. Со следующего года в рамках платформы будет доступно портфельное инвестирование, при котором инвестиции разбиваются на мелкие суммы и распределяются на несколько займов.

Теги
Россия
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