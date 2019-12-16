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Электрификацию приграничной железной дороги в Забайкалье намерены завершить в 2020 году

Предполагается, что это позволит минимум вдвое увеличить объемы обрабатываемых грузов на приграничной станции Забайкальск

ЧИТА, 16 декабря. /ТАСС/. Электрификация участка железной дороги в Забайкальском крае от станции Карымская до поселка Забайкальск на границе с Китаем - так называемого Южного хода Транссиба - должна завершиться в 2020 году, сообщил в понедельник начальник Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) Александр Скачков.

"Готовится к сдаче пункт технического обслуживания локомотивов на станции Забайкальск, ведется строительство аналогичного пункта на станции Карымская с вводом его в 2020 году. Все это - к электрификации Южного хода, которую мы тоже планируем закончить в 2020 году", - сказал Скачков, выступая на открытии дней ЗабЖД в правительстве Забайкальского края.

Начальник ЗабЖД добавил, что с 2015 по 2019 годы объем капитальных вложений компании "Российские железные дороги" (РЖД) на территории Забайкальского края составил почти 176 млрд рублей, а с 2020 по 2021 годы будет инвестировано еще 53 млрд рублей, в том числе по проекту первого этапа развития восточного полигона РЖД - 21 млрд рублей.

Электрификация 365-километрового участка от станции Карымская до крупнейшего погранперехода на российско-китайской границе в Забайкальске осуществляется в три этапа. В 2011 году был завершен первый из них - электрифицирован участок между станциями Карымская и Оловянная. Работы на втором этапе, на участке между станциями Оловянная и Борзя, завершились в декабре 2012 года. Первоначально проект планировалось завершить в 2014 году, но позже сроки его сдачи несколько раз откладывали.

По данным краевых властей, завершение электрификации этого участка позволит минимум вдвое увеличить объемы обрабатываемых грузов на приграничной станции Забайкальск.

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