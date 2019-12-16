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"Роснефть" начала продавать бензин стандарта "Евро 6" в Москве и Московской области

Бензин "Евро 6" содержит меньше серы, бензола и ароматических углеводородов, что приводит к уменьшению токсичности выхлопных газов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Компания "Роснефть" начала реализацию бензина АИ-95 стандарта "Евро 6" на АЗС в Москве и Московской области. Об этом говорится в сообщении компании.

Переход на новое топливо в Московском регионе будет происходить поэтапно, до конца декабря "Евро 6" можно будет заправиться на 292 АЗС компании в Москве и области.

Как отмечает компания, автомобильный бензин "Евро 6" содержит меньше серы (на 20-40%), бензола (не более 0,8%) и ароматических углеводородов (не более 32%), что способствует снижению коррозионной активности, приводит к уменьшению токсичности выхлопных газов.

В настоящее бензин "Евро 6" реализуется на 578 АЗС "Роснефти" в Башкирии, Краснодарском крае, в Тульской, Калужской и Рязанской областях, а также мелким оптом.

Поставки нового топлива в московский регион в основном будут производиться с Рязанской НПК "Роснефти".

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