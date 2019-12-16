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На Казанском вокзале представили макет нового плацкартного вагона со шторками

Вагон оборудован индивидуальными шторками для каждого пассажира, боковые полки при этом имеют шкафчики для личных вещей
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Описание
© Мария Бородаевская/ТАСС
© Мария Бородаевская/ТАСС
© Мария Бородаевская/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "Федеральная пассажирская компания" представила пассажирам макет нового плацкартного вагона со шторками для создания индивидуализированного пространства, сообщили ТАСС в пресс-службе ФПК. Макет расположен на Казанском вокзале.

"Макет открыт для просмотра", - сказали в пресс-службе.

Вагон уже представили на выставке "Транспорт России". Он оборудован индивидуальными шторками для каждого пассажира. Боковые полки при этом имеют шкафчики для личных вещей. Интерьер выполнен в бежево-серах тонах, полки обиты темно-бежевой кожей. Каждому пассажиру, в том числе путешествующему на верхней полке, доступен индивидуальный столик.

Производитель подвижного состава - "Трансмашхолдинг" предусмотрел и вариант расположения полок со шкафчиком посередине, куда помещается более крупный багаж.

ФПК и "Тверской вагоностроительный завод" (входит в ТМХ) подписали контракт на сумму 237 млрд рублей на поставку 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет. Согласно контракту, в 2019 году ФПК получит 525 вагонов, в том числе 48 вагонов нового модельного ряда.

Теги
Россия
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