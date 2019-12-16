Комитет Госдумы поддержал ко II чтению законопроект о виноградарстве и виноделии

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, направленный на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Документ внесен 16 октября группой депутатов Госдумы во главе с двумя лидерами фракций - Сергеем Неверовым ("Единая Россия") и Владимиром Жириновским (ЛДПР) - взамен ранее отклоненного Госдумой законопроекта на эту тему. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект во втором и в третьем чтениях на заседании 18 декабря.

Документ подготовлен в рамках реализации приоритетного национального проекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного во исполнение указа президента РФ от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.". При подготовке законопроекта учтены положения концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.

Законопроект определяет, что к субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, а также научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством продукции виноградарства и (или) виноделия, ее первичной и последующей переработкой в соответствии с законодательством РФ. При этом из сферы действия законопроекта исключаются граждане, ведущие личное подсобное хозяйство в целях, не связанных с реализацией произведенной продукции виноградарства, а также садоводы и огородники. Устанавливаются требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, инвентаризации и паспортизации виноградных насаждений, безопасности продукции виноградарства.

Законопроектом предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградовинодельческих зон. Порядок создания и деятельности таких комиссий будет определяться уполномоченным федеральным органом власти. Регламентируется деятельность саморегулируемых организаций (СРО) виноградарей и виноделов.

Технологии производства вина

В документе содержатся технологические правила производства винодельческой продукции, включая разрешенные и запрещенные технологические приемы производства вина, крепленого вина, игристого вина. Также регламентируются особые требования к сырью и материалам, разрешенным к применению при производстве вина, крепленого вина, игристого вина, определяются особенности маркировки и розничной продажи винодельческой продукции.

Для противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции законопроект вводит специальные нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, а также устанавливает запрет на производство и оборот такой продукции.

Господдержка

Документ определяет формы господдержки виноделия. Предусматривается финансовая и имущественная поддержка субъектов виноградарства и виноделия, поддержка мероприятий обеспечения устойчивого развития виноградных насаждений, а также научно-исследовательской, научно-технической, инновационной и образовательной деятельности в области виноградарства и виноделия.

Господдержка будет оказываться продвижению на внутренний рынок и рынки иностранных государств винодельческой продукции, произведенной из выращенного на территории РФ винограда.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению было подано свыше 140 поправок, все они были комитетом отклонены. Комитет проголосовал за принятие во втором чтении документа в редакции, принятой в первом чтении.

"Мы сейчас не рассматриваем качество поправок, там много есть правильных и нужных поправок, но мы сейчас увязнем в их обсуждении, а нам нужно принять закон, поскольку уже с 1 января вступают в силу поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы (о субсидиях и налоговым вычете для виноделов - прим. ТАСС). Поэтому, чтобы хотя бы начать этот процесс, как сказал Вячеслав Викторович [спикер Госдумы Володин], мы создаем новую отрасль, надо принять этот закон", - отметил глава комитета Сергей Жигарев.